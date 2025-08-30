43 perce
Változások Békésben: nyárbúcsúztató Gyulán, építkezési viták Békéscsabán
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Indulnak a munkák a volt Körös Hotel helyén, van, aki nem fog örülni
- Horvátországi nyaralásán elhunyt a sokak által tisztelt rendőrkapitány
- Vad ugrott egy autó elé – többen megsérültek
- Fának csapódott egy autó: a részeg sofőrt határvadászok találták meg – képek
- Most kiderült, mennyit keres egy zöldfülű ételfutár Csabán
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Kettős-Körös mezőberényi hidat javítási munkák miatt lezárták. Kerülni Békésen keresztül lehet.
- A kamionstop augusztus 30-án szombat 15:00-tól augusztus 31-én vasárnap 22:00-ig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Zivatarokkal búcsúzik a hőség - fordulat jön a hétvégén. Gyökeresen átalakul a humánmeteorológiai-orvos, meteorológiai helyzet, aminek első eleme a szombaton átvonuló markáns hidegfront.
Ügyeletes patikák Békésben
Augusztus 30., szombat: Békéscsaba, Sas Gyógyszertár (Szent István tér 6., 441-043), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Orosháza, Pingvin Patika ( Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860), Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
- Lampionfényben búcsúzott a nyár Gyulán – galériával
Különleges programmal búcsúztatták a nyarat csütörtökön este a város egyik legszebb parkjában. A nyárbúcsúztató lampionos esten több százan vettek részt, és népszerű slágerek is felcsendültek.
A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.