Változások Békésben: nyárbúcsúztató Gyulán, építkezési viták Békéscsabán

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Kettős-Körös mezőberényi hidat javítási munkák miatt lezárták. Kerülni Békésen keresztül lehet. 
  • A kamionstop augusztus 30-án szombat 15:00-tól augusztus 31-én vasárnap 22:00-ig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Zivatarokkal búcsúzik a hőség - fordulat jön a hétvégén. Gyökeresen átalakul a humánmeteorológiai-orvos, meteorológiai helyzet, aminek első eleme a szombaton átvonuló markáns hidegfront.

Ügyeletes patikák Békésben

Augusztus 30., szombat: Békéscsaba, Sas Gyógyszertár (Szent István tér 6., 441-043), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Orosháza, Pingvin Patika ( Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860), Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

  • Lampionfényben búcsúzott a nyár Gyulán – galériával

Különleges programmal búcsúztatták a nyarat csütörtökön este a város egyik legszebb parkjában. A nyárbúcsúztató lampionos esten több százan vettek részt, és népszerű slágerek is felcsendültek.

A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

