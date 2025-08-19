3 órája
Bombák vannak a csabai városháza udvarán
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
- A 44-es főúton, Békéscsaba keleti határában, a 125-ös és a 128-as km között növényzetgondozási munkák miatt mindkét oldalon a belső sávot szakaszosan elkerítik napközben.
- A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.
- Az ünnepi kamionstop augusztus 19-én kedden este 22.00 órától szerda este 22.00 óráig lesz érvényben. A hétvégi kamiontilalom pedig szombat 15:00 órától vasárnap 22:00 óráig tart majd.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Megkímél minket a hőség Békésben.
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center (Andrássy út 37-43., 530-650), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543).
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint kedden a Kettős-Körös vízállása Békésnél 92 centiméter, Doboznál 396 centiméter, Mezőberénynél 157 centiméter, Köröstarcsánál pedig 201 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 335 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 109 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 137 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Elképesztő, mennyi energia van az emberekben, no itt igazán kiadhatták magukból, hiszen férfias virtusból sem volt hiány. És elképesztő program várta ennek a dél-békési városnak a lakóit ezen a hétvégén, ottjártunkkor is hihetetlen, milyen felforrósodott hangulat volt.
