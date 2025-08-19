augusztus 19., kedd

Összefoglaló

3 órája

Bombák vannak a csabai városháza udvarán

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: elhoztuk a legfrissebb híreket és a legfontosabb információkat
Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Gettyimages

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
  • A 44-es főúton, Békéscsaba keleti határában, a 125-ös és a 128-as km között növényzetgondozási munkák miatt mindkét oldalon a belső sávot szakaszosan elkerítik napközben. 
  • A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.
  • Az ünnepi kamionstop augusztus 19-én kedden este 22.00 órától szerda este 22.00 óráig lesz érvényben. A hétvégi kamiontilalom pedig szombat 15:00 órától vasárnap 22:00 óráig tart majd.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Megkímél minket a hőség Békésben.

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center (Andrássy út 37-43., 530-650), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint kedden a Kettős-Körös vízállása Békésnél 92 centiméter, Doboznál 396 centiméter, Mezőberénynél 157 centiméter, Köröstarcsánál pedig 201 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 335 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 109 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 137 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Elképesztő, mennyi energia van az emberekben, no itt igazán kiadhatták magukból, hiszen férfias virtusból sem volt hiány. És elképesztő program várta ennek a dél-békési városnak a lakóit ezen a hétvégén, ottjártunkkor is hihetetlen, milyen felforrósodott hangulat volt.

A hétfői legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

