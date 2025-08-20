49 perce
Baleset miatt szóltak a szirénák, bankfiókhoz siettek a rendőrök
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Riasztás érkezett, rohantak a rendőrök a bankfiókhoz
- Már vágják a szalagot: egyre közelebb az új KFC megnyitása
- Balesettel indult a reggel Békéscsabán
- Újabb helyre terveznek traffiboxokat, forgalmas úton vetnének véget a száguldozásnak
- A gazdák többségénél már teljesen mindegy, hogy mennyi az átvételi ár
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
- A 44-es főúton, Békéscsaba keleti határában, a 125-ös és a 128-as km között növényzetgondozási munkák miatt mindkét oldalon a belső sávot szakaszosan elkerítik napközben.
- A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.
- Az ünnepi kamionstop augusztus 19-én kedden este 22.00 órától szerda este 22.00 óráig lesz érvényben. A hétvégi kamiontilalom pedig szombat 15:00 órától vasárnap 22:00 óráig tart majd.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Ezt sokan szeretni fogják.
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center (Andrássy út 37-43., 530-650), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
Kiürítették a bankfiók előtti parkolót. A rendőrök a város szívében helyszíneltek reggel. Mutatjuk, mi történt.
A keddi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.