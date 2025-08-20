Baleset miatt szóltak a szirénák, bankfiókhoz siettek a rendőrök

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.

A 44-es főúton, Békéscsaba keleti határában, a 125-ös és a 128-as km között növényzetgondozási munkák miatt mindkét oldalon a belső sávot szakaszosan elkerítik napközben.

A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.

Az ünnepi kamionstop augusztus 19-én kedden este 22.00 órától szerda este 22.00 óráig lesz érvényben. A hétvégi kamiontilalom pedig szombat 15:00 órától vasárnap 22:00 óráig tart majd.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Ezt sokan szeretni fogják.

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center (Andrássy út 37-43., 530-650), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

