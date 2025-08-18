Hétfőn sem lehet diktálni – tovább tart az MVM fejlesztése

– A tervezettnél hosszabb időt vesznek igénybe a hétvégén megkezdett karbantartási munkálatok, amelyeket online rendszereink fejlesztése és új funkciók bevezetése érdekében végzünk. Ügyfeleink adatbiztonsága kiemelt fontosságú számunkra, ezért a mai napon az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás nem lesz elérhető – olvasható az MVM For You bejegyzésében.

Az MVM Next-nél hétfőn sem lehet diktálni. Forrás: Shutterstock.com

Tovább tart az online rendszer fejlesztése az MVM Next-nél

Mint írják, természetesen személyesen az ügyfélszolgálati irodáikban, vagy telefonon jelenleg is állnak ügyfeleik rendelkezésére. A megértést és türelmet köszönik, hamarosan jönnek az új funkciókkal, amelyekkel még gördülékenyebb lesz az online ügyintézés.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az új funkciók bevezetése miatt az augusztus 15-e és 17-e közötti időszakra karbantartást tervezett az MVM az online rendszerein.