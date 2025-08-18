augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MVM Next

2 órája

Hétfőn sem lehet diktálni – tovább tart az MVM fejlesztése

Címkék#fejlesztés#diktálás#rendszer#online#MVM Next

Az elmúlt hétvégén kezdtek online rendszereik fejlesztésébe a hazai energiaszolgáltatónál. A munkálatok elhúzódtak, így hétfőn sem működik az online ügyfélszolgálat az MVM Next-nél.

Gál Csaba

– A tervezettnél hosszabb időt vesznek igénybe a hétvégén megkezdett karbantartási munkálatok, amelyeket online rendszereink fejlesztése és új funkciók bevezetése érdekében végzünk. Ügyfeleink adatbiztonsága kiemelt fontosságú számunkra, ezért a mai napon az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás nem lesz elérhető – olvasható az MVM For You bejegyzésében.

Tovább tart az online fejlesztés az MVM Next-nél.
Az MVM Next-nél hétfőn sem lehet diktálni. Forrás:  Shutterstock.com

Tovább tart az online rendszer fejlesztése az MVM Next-nél

Mint írják, természetesen személyesen az ügyfélszolgálati irodáikban, vagy telefonon jelenleg is állnak ügyfeleik rendelkezésére. A megértést és türelmet köszönik, hamarosan jönnek az új funkciókkal, amelyekkel még gördülékenyebb lesz az online ügyintézés.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az új funkciók bevezetése miatt az augusztus 15-e és 17-e közötti időszakra karbantartást tervezett az MVM az online rendszerein. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu