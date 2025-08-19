augusztus 19., kedd

Ezért maradhat ki az internet a városban, kiderült mi történik

Címkék#áramszünetek#munkálatok#MVM#internet

Áramszünettel járó karbantartási munkálatok végez az MVM.

Beol.hu

Az OrosCom tájékoztatása szerint az MVM hamarosan karbantartási munkálatokat végez a térségben. A munkák ideje alatt időszakos áramszünetek várhatók, amelyek körülbelül 45–60 percig tarthatnak. Az áramszünet következtében az internet-szolgáltatásban is előfordulhatnak rövidebb kimaradások - olvasható Csorvás Város Önkormányzatának Facebook-oldalán.

 

