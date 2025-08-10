augusztus 10., vasárnap

Megbeszélés

4 órája

Fontos kérdésekben egyeztettek a civilek

Munkamegbeszélést tartott a Békési Civil Szervezetek Egyesülete – tájékoztatott Facebook-oldalán Kálmán Tibor, a város polgármestere.

Papp Gábor
Fontos kérdésekben egyeztettek a civilek

Munkamegbeszélést tartott a Békési Civil Szervezetek Egyesülete Békésen

Fotó: Gazsó János

Mint írta, a széles körű egyeztetés keretében áttekintették a helyi civil közösség és az önkormányzat közös területeit.

– A most megújult Békési Civil Szervezetek Egyesülete igyekszik tovább szélesíteni a közös munka színterét. Serfecz Dávid, a szervezet elnöke, aki évek óta a civilek táborát erősíti a megbeszélés kezdeményezésével is a gyakorlati feladatokat helyezte előtérbe – emelte ki Kálmán Tibor. – Nagy reményekkel tekintek az előttünk álló időszak elé. A megbeszélésen résztvevő szervezeteken túl minden bizonnyal többen is csatlakoznak majd az egyesület tevékenységéhez.

 

 

