4 órája
Fontos kérdésekben egyeztettek a civilek
Munkamegbeszélést tartott a Békési Civil Szervezetek Egyesülete – tájékoztatott Facebook-oldalán Kálmán Tibor, a város polgármestere.
Fotó: Gazsó János
Mint írta, a széles körű egyeztetés keretében áttekintették a helyi civil közösség és az önkormányzat közös területeit.
– A most megújult Békési Civil Szervezetek Egyesülete igyekszik tovább szélesíteni a közös munka színterét. Serfecz Dávid, a szervezet elnöke, aki évek óta a civilek táborát erősíti a megbeszélés kezdeményezésével is a gyakorlati feladatokat helyezte előtérbe – emelte ki Kálmán Tibor. – Nagy reményekkel tekintek az előttünk álló időszak elé. A megbeszélésen résztvevő szervezeteken túl minden bizonnyal többen is csatlakoznak majd az egyesület tevékenységéhez.