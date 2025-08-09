augusztus 9., szombat

Emőd névnap

26°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

45 perce

Kiderült, milyen címer kerül a Munkácsy Mihály Múzeumra

Címkék#Munkácsy Mihály Múzeumra#címer#zöldfelület#munkálatok

Megmutatta Szarvas Péter polgármester, hogy milyen címer kerül fel Békéscsaba fontos intézményére. Folyamatosan zajlik és hamarosan véget ér a Munkácsy Mihály Múzeum homlokzatának felújítása.

Licska Balázs

Becsomagolták a belvárosban több mint száz éve álló épületet. Megújul ugyanis a Munkácsy Mihály Múzeum homlokzata. A beruházásra a kormány 250 millió forintos támogatást adott a békéscsabai önkormányzatnak.

Zajlik a Munkácsy Mihály Múzeum homlokzatának felújítása, kiderült, milyen címer kerül fel. Forrás: Szarvas Péter Facebook-oldal

Lekerült a Munkácsy Mihály Múzeum épületéről a korábbi címer

Érdekesség, hogy lekerült az épületről Békés vármegye címere, és a helyére a város címere kerül. Arról, hogy ez milyen is lesz, Szarvas Péter polgármester most osztott meg egy képet a Facebook-oldalán.

A homlokzat mellett más is megújul a nagyszabású beruházás során

A fejlesztés részleteit is megosztotta. Azt írta, hogy a homlokzat mellett megújul a főbejárati ajtó és a lépcsősor, rendezettebbé válik a múzeum előtti zöldfelület, illetve egy vadonatúj információs pult is helyet kap az intézményen belül. A legfőbb cél, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum külső megjelenése is méltó legyen a benne rejlő értékekhez. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu