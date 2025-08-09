2 órája
Kiderült, milyen címer kerül a Munkácsy Mihály Múzeumra
Megmutatta Szarvas Péter polgármester, hogy milyen címer kerül fel Békéscsaba fontos intézményére. Folyamatosan zajlik és hamarosan véget ér a Munkácsy Mihály Múzeum homlokzatának felújítása.
Becsomagolták a belvárosban több mint száz éve álló épületet. Megújul ugyanis a Munkácsy Mihály Múzeum homlokzata. A beruházásra a kormány 250 millió forintos támogatást adott a békéscsabai önkormányzatnak.
Lekerült a Munkácsy Mihály Múzeum épületéről a korábbi címer
Érdekesség, hogy lekerült az épületről Békés vármegye címere, és a helyére a város címere kerül. Arról, hogy ez milyen is lesz, Szarvas Péter polgármester most osztott meg egy képet a Facebook-oldalán.
A homlokzat mellett más is megújul a nagyszabású beruházás során
A fejlesztés részleteit is megosztotta. Azt írta, hogy a homlokzat mellett megújul a főbejárati ajtó és a lépcsősor, rendezettebbé válik a múzeum előtti zöldfelület, illetve egy vadonatúj információs pult is helyet kap az intézményen belül. A legfőbb cél, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum külső megjelenése is méltó legyen a benne rejlő értékekhez.
