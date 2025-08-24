53 perce
Egy fiatal békési nő hódította meg a férfiak világát a motorsportban
Büszkék lehetünk a fiatal Békés vármegyei szakemberre, hiszen egy meglehetősen férfias sportágban bizonyítja szakmai rátermettségét nemzetközi szinten. A nő a motorsport élvonalában dolgozik eredményesen. Ebből a dél-békési városból indult, ma már Frankfurtban él.
A Széchenyi István Egyetem egykori hallgatója a magyar-román határ menti város, Battonya lakosa volt. A Békés vármegyei lány a motorsport élvonalában tevékenykedik ma már, a rali-világbajnokság világában dolgozik az egyetem egykori hallgatója.
Ő Szelezsán Bettina, mesterképzése alatt értékes tapasztalatokkal gazdagodott a győri Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának és az Arrabona Racing Team hallgatói csapatnak köszönhetően. A fiatal szakember ma már a Hyundai Motorsport mérnökeként dolgozik Németországban, tapasztalatait pedig a jelenlegi hallgatóknak is átadja a motorsportmérnök mesterszak egyik oktatójaként.
A motorsport élvonalában dolgozik
- Szelezsán Bettina gépészmérnöki alapképzése alatt csatlakozott a Formula Student-mozgalomhoz,
- majd a Széchenyi István Egyetem angol nyelvű járműmérnök mesterszakára jelentkezett.
A Békés vármegyei lány története kiváló példa minden hallgató számára: az elhivatottság és az egyetem kínálta lehetőségek kihasználása a sikeres nemzetközi karrier alapköveit jelenthetik – írta az egyetem.
– A győri Széchenyi-egyetem angol nyelvű járműmérnök mesterképzését duális rendszerben végeztem, a győri Audi Hungaria Zrt.-nél dolgoztam az utolsó félévemig – mesélte a fiatal szakember. Elmondta: először nem gondolkozott azon, hogy folytassa a Formula Student-versenysorozattal kapcsolatos tevékenységet, de az egyik első tanórán meginvitálták egy műhelylátogatásra, amit rövid időn belül az Arrabona Racing Team hallgatói csapathoz való csatlakozás követett. Elárulta: legnagyobb szakmai sikerének a mai napig a gárda 2022-es szezonját tartja, melynek során a tagok kiváló eredménnyel a mezőny élvonalában zártak.
Szelezsán Bettina a karrierépítés útján
Mentorai, dr. Hanula Barna és dr. Feszty Dániel is biztatták a külföldi tapasztalatszerzésre, ami számára is természetes következő lépésnek tűnt.
– Ha a motorsport világában szeretnénk elhelyezkedni, az erős alapok megszerzése után érdemes becsatlakozni annak nemzetközi vérkeringésébe. A szériák és a csapatok széles skálája miatt rengeteg a lehetőség – vélekedett Bettina, aki számos helyre beadta jelentkezését, mígnem a rali-világbajnokságban induló Hyundai Motorsporthoz nyert felvételt.
A németországi központtal rendelkező cégnél rendszer- és adatmérnökként dolgozik, a tesztek során segíti leginkább a csapatot.
– Tavaly egy meglévő konstrukcióval versenyeztünk, idén pedig mechanikai oldalról történtek fejlesztések, amihez hozzáalakítottuk az elektronikai rendszert.
Mérnök a rali-világbajnokság konstruktőri versenyében
– Emellett a tesztek során feladatom, hogy elkészítsem a szoftverkörnyezetet az útviszonyoknak és a körülményeknek megfelelően, biztosítva, hogy az autó különböző rendszerei jól működjenek. Ilyenkor én felelek többek között a szenzorokért és az adatok elemzéséért is – ismertette a rali-világbajnokság konstruktőri versenyében jelenleg második helyen álló csapatnál végzett tevékenységét Szelezsán Bettina.
Szelezsán Bettina több mint másfél éve él egy Frankfurt melletti német kisvárosban, ahol szintén széchenyis végzett hallgató párjával alakították ki külföldi otthonukat. A győri egyetemhez fűződő kapcsolata azonban napjainkban is szoros: az idén februárban indult angol nyelvű motorsportmérnök-képzés egyik oktatójaként segíti a jelenlegi hallgatók szakmai fejlődését.
– A mesterszakon az elektronikai rendszerekről tartok kurzust a résztvevőknek. Ezt a tudást nagyrészt a Formula Student-tapasztalatomból adódóan szereztem meg, így sokkal inkább a rendszerszintű gondolkodásról szólnak az óráim, mint az alap villamossági kérdésekről – tetet hozzá. Megjegyezte: nagyon érdekesnek és egyedülállónak találja a képzést, ami a jövőben a motorsport meghatározó utánpótlást biztosító műhelyévé válhat.
