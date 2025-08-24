Egy fiatal békési nő hódította meg a férfiak világát a motorsportban

A Széchenyi István Egyetem egykori hallgatója a magyar-román határ menti város, Battonya lakosa volt. A Békés vármegyei lány a motorsport élvonalában tevékenykedik ma már, a rali-világbajnokság világában dolgozik az egyetem egykori hallgatója.

A motorsport világában Szelezsán Bettina ma már oktatóként adja át a tapasztalatait. Fotó: Adorján András/Egyetem

Ő Szelezsán Bettina, mesterképzése alatt értékes tapasztalatokkal gazdagodott a győri Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának és az Arrabona Racing Team hallgatói csapatnak köszönhetően. A fiatal szakember ma már a Hyundai Motorsport mérnökeként dolgozik Németországban, tapasztalatait pedig a jelenlegi hallgatóknak is átadja a motorsportmérnök mesterszak egyik oktatójaként.

A motorsport élvonalában dolgozik

Szelezsán Bettina gépészmérnöki alapképzése alatt csatlakozott a Formula Student-mozgalomhoz,

majd a Széchenyi István Egyetem angol nyelvű járműmérnök mesterszakára jelentkezett.

A Békés vármegyei lány története kiváló példa minden hallgató számára: az elhivatottság és az egyetem kínálta lehetőségek kihasználása a sikeres nemzetközi karrier alapköveit jelenthetik – írta az egyetem.

– A győri Széchenyi-egyetem angol nyelvű járműmérnök mesterképzését duális rendszerben végeztem, a győri Audi Hungaria Zrt.-nél dolgoztam az utolsó félévemig – mesélte a fiatal szakember. Elmondta: először nem gondolkozott azon, hogy folytassa a Formula Student-versenysorozattal kapcsolatos tevékenységet, de az egyik első tanórán meginvitálták egy műhelylátogatásra, amit rövid időn belül az Arrabona Racing Team hallgatói csapathoz való csatlakozás követett. Elárulta: legnagyobb szakmai sikerének a mai napig a gárda 2022-es szezonját tartja, melynek során a tagok kiváló eredménnyel a mezőny élvonalában zártak.

Szelezsán Bettina a karrierépítés útján

Mentorai, dr. Hanula Barna és dr. Feszty Dániel is biztatták a külföldi tapasztalatszerzésre, ami számára is természetes következő lépésnek tűnt.

– Ha a motorsport világában szeretnénk elhelyezkedni, az erős alapok megszerzése után érdemes becsatlakozni annak nemzetközi vérkeringésébe. A szériák és a csapatok széles skálája miatt rengeteg a lehetőség – vélekedett Bettina, aki számos helyre beadta jelentkezését, mígnem a rali-világbajnokságban induló Hyundai Motorsporthoz nyert felvételt.