Fontos Mohu-levél, nagy riasztás a 44-esen és egy balkon, amitől mindenkinek eláll a lélegzete

A Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. tájékoztatása szerint több pénzt kapnak vissza a kisboltok a visszaváltott palackok után.

A Mohu megnövelte a visszaváltott palackok után járó összeget

Mint írják, a kiküldött dokumentumban – amelyet pénteken a visszaváltási rendszerben közreműködő kiskereskedelmi cégek is megkaptak – a kezelési díjak változásáról tájékoztatnak.

Jobban megérheti a kisboltoknak csatlakozni a palackvisszaváltási rendszerhez szeptembertől. A Magyar Nemzet értesülései szerint ugyanis a Mohu arra készül, hogy átírja a kezelési díjak rendszerét. A társaság vélhetően azokat a bevételi egyenlőtlenségeket kívánja kisimítani a boltok számára utalandó díjak sávossá alakításával, amelyek többek között a vásárlói szokások miatt alakultak ki. A visszaváltott palackok után a kisboltok többet kapnak vissza.

