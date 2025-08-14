augusztus 14., csütörtök

Házi kedvenc

35 perce

Megdöbbentő élőlényt fotóztak a gyulai csatornánál

Címkék#ékszerteknős#faj#példány#vörösfülű

Megdöbbentő élőlényt fotózott olvasónk a napokban egy Gyula melletti csatornában. Egyre több házi kedvencet eresztenek szélnek a gazdái, ezek a példányok pedig azután komoly gondokat is okozhatnak, kiszoríthatják az őshonos fajokat.

Papp Gábor

– A napokban a határjárásom során mocsári teknősöket fotóztam, amikor észre vettem egy a többiektől eltérő fajt – számolt be a házi kedvenccel kapcsolatos élményéről egy olvasónk, Kurta János.

Mocsári teknőst fotóztak Gyulán
Vörösfülű mocsári teknőst kaptak lencsevégre. Fotó: Kurta János

Mocsári teknős került a csatornába

Mint írta, egy Gyula melletti csatornában egy vörösfülű ékszerteknős igen szép példányát (Trachemys scripta) látta, ami Magyarországon nem őshonos. Sajnos a sok szélnek eresztett házi kedvenc idővel kiszoríthatja az őshonos mocsári teknőst.

Gond a szabadon eresztés

Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember kérdésünkre megerősítette, általános gond a házi kedvencek szélnek eresztése, az őshonos mocsári teknőst is beleértve csak ő 9 teknősfajt figyelt már meg Békés vármegye különböző vizeiben.

Rengeteg idegenhonos fajt találtak

Éppen hétfőn érkezett a hír, miszerint egy tatabányai tavon végzett teknősmentesítés eredményeként az első félévben 8 idegenhonos fajt sikerült kifogni, ez az összes, 79 kifogott példány több, mint fele, 47 volt – fogalmazott. – A maradék 32 volt csak az őshonos mocsári teknős. Leggyakrabban a sárga- és a vörösfülű ékszerteknőssel lehet találkozni, ezeket árulták a legnagyobb mennyiségben. Ma már korlátozás, tilalom vonatkozik a tenyésztésükre, forgalmazásukra, bár ez sajnos most még csak 4 fajt érint, de az adok-veszek oldalakon bármi beszerezhető. A CsabaPark tavában is ott napoznak az idegenek.

A szakemberek egyébként próbálják megállítani a folyamatot, a nem őshonos teknősök egyébként kötelező jelleggel a fővárosi állatkertbe kerülnek.

Olyanok, mint a húsvéti nyuszi

Az Élővíz-csatornában egy idegenhonos sárgafülű ékszerteknőst is lefotózott korábban egy olvasónk. Az állat feltehetően házikedvencként került hazánkba, majd a természetbe engedték. A teknősökről borítékolható, hogy előbb-utóbb szabadulni akarnak tőlük a megvásárlói, mert amikor picik, nagyon aranyosak, aztán kényelmetlen méreteket öltenek. Egyre szagosabbak és gondozásukat megunják a gyerekek. Pont, mint a húsvétra kapott nyúl esetében. A szülők azt hiszik, helyesen cselekszenek, amikor visszaengedik a nyűggé vált kedvencet a természetbe, de tévednek – mondta a természetvédelmi szakember. Hozzátette, pont emiatt bizonyos ökológiai szempontból veszélyes állatfajok eladását már betiltották, de a kereskedők mindig találnak helyettük újakat. 

 

 

 

