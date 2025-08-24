augusztus 24., vasárnap

Mobilnet

28 perce

Kiderült, ki adja a leggyorsabb mobilnetet Békésben, de a kérdés ennél bonyolultabb

Címkék#Békés vármegye#hálózat#Telekom#mobilnet#Yettel

Ha fontos a stabil és gyors internet, nem mindegy, melyik szolgáltatót választod. A leggyorsabb mobilnet Békés vármegyében teszteken és felhasználói tapasztalatokon is alapul – megnéztük, melyik szolgáltató teljesít a legjobban.

Beol.hu

Egyre többen keresik a korlátlan mobilnet nyújtotta lehetőségeket, míg mások inkább a legolcsóbb megoldást választják a mindennapi internetezéshez. Mi Békés vármegyében arra keressük a választ, melyik szolgáltató kínálja a leggyorsabb sebességet, hogy tényleg a legjobb lehetőséget használhassuk ki. 

A leggyorsabb mobilnet Békés vármegyében
Megkerestük, melyik szolgáltató kínálja a leggyorsabb mobilnetet Békésben. Fotó: Shutterstock

Megnéztük, Magyarországon átlagban melyik szolgáltató biztosítja a leggyorsabb hálózatot, majd Békés vármegyére is leszűkítettük a keresést. 

A leggyorsabb mobilnet az országban 

A szelessav.net márciusi eredményei szerint országos átlagban a Yettel mobilnet nyújtja a leggyorsabb 5G-s és 4G-s mobilinternetet. 5G-képes készülékeken 

  • a Yettel letöltési sebességének átlaga 148 Mbps, 
  • míg a Magyar Telekom mobilnet 76 Mbps, 
  • a One hálózatán pedig 61 Mbps. 

Feltöltési sebességben szintén a Yettel vezet. 

Ezek alapján jelenleg országosan a Yettel kínálja a leggyorsabb mobilnetet.

Ugyanakkor az 5G-hálózat elérhetőségében, vagyis abban, hogy a felhasználók milyen gyakran vannak valóban 5G kapcsolaton, a Telekom vezet, a One a második, a Yettel pedig harmadik. Vagyis a Yettel kiemelkedik sebességben, míg a Telekom erőssége a kiterjedtebb lefedettség. Ez jól mutatja, miért fontos nemcsak az országos, hanem a helyi viszonyokat is figyelembe venni, ha a leggyorsabb mobilnetet keressük.

Lássuk, mi a helyzet Békés megye településein!

Békés vármegye települései közül elsőként Békéscsabán néztük meg, melyik szolgáltató nyújtja a leggyorsabb és legszélesebb lefedettségű mobilinternetet. Ha mobilnet vásárlás előtt állsz, érdemes a szelessav.net oldalon utánanézned a saját településed adatinak – így könnyebben eldöntheted, melyik szolgáltató a legjobb választás számodra.

  • Békéscsabán a Yettel mobilnet (88,82 Mps), melynek gyorsasága kiemelkedik ugyan, de lefedettsége elmarad a One és a legkiterjedtebb Telekom mögött.
  • Gyulán szintén a Yettel mobilnet (77,17 Mbps) vezet és lefedettségben nem sokban marad el a Telekom és One mögött. 
  • Szarvason már a Telekom mobilnet (62,33 Mbps) vezet, a lefedettséget is a Telekom viszi. 
  • Orosházán szintén a Telekom mobilnet (66,50 Mbps) az első, viszont fontos kiemelni, hogy sem a Yettel, sem a One mobilnet nem marad el jelentősen a Telekom teljesítményétől.

 

 

