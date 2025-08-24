Kiderült, ki adja a leggyorsabb mobilnetet Békésben, de a kérdés ennél bonyolultabb

Egyre többen keresik a korlátlan mobilnet nyújtotta lehetőségeket, míg mások inkább a legolcsóbb megoldást választják a mindennapi internetezéshez. Mi Békés vármegyében arra keressük a választ, melyik szolgáltató kínálja a leggyorsabb sebességet, hogy tényleg a legjobb lehetőséget használhassuk ki.

Megkerestük, melyik szolgáltató kínálja a leggyorsabb mobilnetet Békésben. Fotó: Shutterstock

Megnéztük, Magyarországon átlagban melyik szolgáltató biztosítja a leggyorsabb hálózatot, majd Békés vármegyére is leszűkítettük a keresést.

A leggyorsabb mobilnet az országban

A szelessav.net márciusi eredményei szerint országos átlagban a Yettel mobilnet nyújtja a leggyorsabb 5G-s és 4G-s mobilinternetet. 5G-képes készülékeken

a Yettel letöltési sebességének átlaga 148 Mbps,

míg a Magyar Telekom mobilnet 76 Mbps,

a One hálózatán pedig 61 Mbps.

Feltöltési sebességben szintén a Yettel vezet.

Ezek alapján jelenleg országosan a Yettel kínálja a leggyorsabb mobilnetet.

Ugyanakkor az 5G-hálózat elérhetőségében, vagyis abban, hogy a felhasználók milyen gyakran vannak valóban 5G kapcsolaton, a Telekom vezet, a One a második, a Yettel pedig harmadik. Vagyis a Yettel kiemelkedik sebességben, míg a Telekom erőssége a kiterjedtebb lefedettség. Ez jól mutatja, miért fontos nemcsak az országos, hanem a helyi viszonyokat is figyelembe venni, ha a leggyorsabb mobilnetet keressük.

Lássuk, mi a helyzet Békés megye településein!

Békés vármegye települései közül elsőként Békéscsabán néztük meg, melyik szolgáltató nyújtja a leggyorsabb és legszélesebb lefedettségű mobilinternetet. Ha mobilnet vásárlás előtt állsz, érdemes a szelessav.net oldalon utánanézned a saját településed adatinak – így könnyebben eldöntheted, melyik szolgáltató a legjobb választás számodra.