Átadták a Mezőberény díszpolgára elismeréseket - galériával

A Mezőberény Város Díszpolgára cím átadásán, illetve az ünnepi testületi ülésen Dankó Béla országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket.

A Mezőberény Város Díszpolgára címeket az ünnepi testületi ülésen adták át. Fotó: Jenei Péter

Mezőberény Város Díszpolgára címeket adtak át

Mint azt Dankó Béla kiemelte, szerdán Mezőberényben, az ünnep óráiban azt is láthatták, hogy egy kis közösség ereje is lehet hatalmas: a kitüntetésben részesülők hozzájárultak ahhoz, hogy Mezőberény sikeresebb, gazdagabb legyen. Nagyon fontosnak nevezte mindazok elismerését, akik a helyi közösségek fejlődéséért dolgoznak.

Hagyományosan Szen Isván napján adják át az elismeréseket

Az Orlai ház beszámolója szerint Siklósi István polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, Mezőberényben, a testület döntése alapján hagyományosan Szent István napján adják át az új díszpolgári címeket. 2013-tól 17 személynek ítélték oda az elismerést. Ezek az emberek nem csak a városnak, hanem a maguk területén – az ország és a világ számára is értéket teremtettek.

Az elismeréseket Dankó Béla, Siklósi István és Madarászné Bereczki Zsuzsanna alpolgármester adta át. A kitüntetetteknek ajándékműsort adott Gulyás Attila színművész és Rázga Áron zongoraművész.