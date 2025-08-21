2 órája
Átadták a Mezőberény díszpolgára elismeréseket - galériával
Elismeréseket adtak át Mezőberényben az augusztus 20-a alkalmából tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen szerdán délelőtt. A Mezőberény Város Díszpolgára címet Herczeg László Lukács és dr. Wagner József érdemelte ki.
A Mezőberény Város Díszpolgára cím átadásán, illetve az ünnepi testületi ülésen Dankó Béla országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket.
Mezőberény Város Díszpolgára címeket adtak át
Mint azt Dankó Béla kiemelte, szerdán Mezőberényben, az ünnep óráiban azt is láthatták, hogy egy kis közösség ereje is lehet hatalmas: a kitüntetésben részesülők hozzájárultak ahhoz, hogy Mezőberény sikeresebb, gazdagabb legyen. Nagyon fontosnak nevezte mindazok elismerését, akik a helyi közösségek fejlődéséért dolgoznak.
Hagyományosan Szen Isván napján adják át az elismeréseket
Az Orlai ház beszámolója szerint Siklósi István polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, Mezőberényben, a testület döntése alapján hagyományosan Szent István napján adják át az új díszpolgári címeket. 2013-tól 17 személynek ítélték oda az elismerést. Ezek az emberek nem csak a városnak, hanem a maguk területén – az ország és a világ számára is értéket teremtettek.
Az elismeréseket Dankó Béla, Siklósi István és Madarászné Bereczki Zsuzsanna alpolgármester adta át. A kitüntetetteknek ajándékműsort adott Gulyás Attila színművész és Rázga Áron zongoraművész.
Mezőberény Város Díszpolgára címeket adtak átFotók: Jenei Péter
Két kiváló személyiséget ismertek el
A város testülete Herczeg László Lukács családfakutató, helytörténeti értékmentő munkáját, valamint dr. Wagner József orvos, traumatológus több évtizedes, emberséggel és szakmaisággal végzett szolgálatát ismerte el a rangos kitüntetéssel. Mindketten életútjukkal, elhivatottságukkal és közösségük iránti hűségükkel példát mutatnak a jelen és a jövő nemzedékeinek.
Újabb látványos kisfilm jelent meg a Koplaló holtágról – videóval