augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Példaképek

2 órája

Átadták a Mezőberény díszpolgára elismeréseket - galériával

Címkék#Dankó Béla#Mezőberény Város Díszpolgára#testület#cím

Elismeréseket adtak át Mezőberényben az augusztus 20-a alkalmából tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen szerdán délelőtt. A Mezőberény Város Díszpolgára címet Herczeg László Lukács és dr. Wagner József érdemelte ki.

Papp Gábor

A Mezőberény Város Díszpolgára cím átadásán, illetve az ünnepi testületi ülésen Dankó Béla országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. 

Mezőberény Város Díszpolgára címeket adtak át
A Mezőberény Város Díszpolgára címeket az ünnepi testületi ülésen adták át. Fotó: Jenei Péter

Mezőberény Város Díszpolgára címeket adtak át

Mint azt Dankó Béla kiemelte, szerdán Mezőberényben, az ünnep óráiban azt is láthatták, hogy egy kis közösség ereje is lehet hatalmas: a kitüntetésben részesülők hozzájárultak ahhoz, hogy Mezőberény sikeresebb, gazdagabb legyen. Nagyon fontosnak nevezte mindazok elismerését, akik a helyi közösségek fejlődéséért dolgoznak.

Hagyományosan Szen Isván napján adják át az elismeréseket

Az Orlai ház beszámolója szerint Siklósi István polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, Mezőberényben, a testület döntése alapján hagyományosan Szent István napján adják át az új díszpolgári címeket. 2013-tól 17 személynek ítélték oda az elismerést. Ezek az emberek nem csak a városnak, hanem a maguk területén – az ország és a világ számára is értéket teremtettek. 

Az elismeréseket Dankó Béla, Siklósi István és Madarászné Bereczki Zsuzsanna alpolgármester adta át. A kitüntetetteknek ajándékműsort adott Gulyás Attila színművész és Rázga Áron zongoraművész.

Mezőberény Város Díszpolgára címeket adtak át

Fotók: Jenei Péter

 

Két kiváló személyiséget ismertek el

A város testülete Herczeg László Lukács családfakutató, helytörténeti értékmentő munkáját, valamint dr. Wagner József orvos, traumatológus több évtizedes, emberséggel és szakmaisággal végzett szolgálatát ismerte el a rangos kitüntetéssel. Mindketten életútjukkal, elhivatottságukkal és közösségük iránti hűségükkel példát mutatnak a jelen és a jövő nemzedékeinek.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu