Izgalmas sztori

1 órája

Eltűnt egy elviteles chimichangával, égen-földön keresik napok óta – fotó!

Címkék#Békés megye#történet#humorérzék#fordulat#Gyula

Újabb izgalmas sztori érkezett Gyuláról! A Mexicali Burrito Bár legújabb kalandja egy titokzatos eltűnéssel fűszerezte meg a hétköznapokat.

Beol.hu

Korábban már beszámoltunk a Békés vármegyei különlegességről, a Mexicali Burrito Bárról, amely nemcsak a környék, hanem az egész ország egyik legjobbra értékelt street food étterme. 

Mexicali Burrito Bár Gyulán.
Kimagasló értékelésekkel büszkélkedhet a Mexicali Burrito Bár. Fotó: Beol.hu

A Google-on és a Facebookon is kimagasló értékelésekkel büszkélkedhet a gyulai étterem – és most egy váratlan fordulat is színesíti a történetüket: úgy tűnik, valaki túl komolyan vette az „elvitelre” opciót...

A Mexicali Burrito Bár nemcsak az ízeivel hódít, de a humorérzékével is

Úgy fest, Békés megye legfűszeresebb sztorija most nem a salsáról, hanem egy titokzatos eltűnésről szól! A Mexicali Burrito Bár a napokban egy különösen megható poszttal rukkolt elő, amelyben egy elveszett csipogó után kutatnak. Az „1-es számú csipogó” egy elvitelre kért chimichangával távozott – és azóta se kép, se hang... 

A családtag hűlt helye. Fotó: Mexicali Burrito Bár/Facebook

„Több mint egy hete várunk vissza 1-es számú csipogó, egy elvitelre kért chimichangával mentél el szó nélkül... Nélküled semmi sem a régi, várunk haza mert hiányzol a családból” – írják Facebook oldalukon

A kommentelők komolyan vették az ügyet, de a poénok sem maradtak el. A Mexicali Burrito Bár és a hozzászólók humoros nyomozócsoportként együtt próbálják kideríteni, hova tűnhetett az eltűnt csipogó. 

 

 

