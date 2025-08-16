Megmondták, hogy mit kell tenni, ha meteor közelít a Föld felé, kell-e szólni Bruce Willisnek

A Békés Megyei Könyvtár immár ötödik alkalommal csatlakozott az Egy hét a csillagok alatt országos programsorozathoz. A Perseidák meteorraj, amely minden évben augusztusban tér vissza, az elmúlt napokban tetőzött, így az égbolton most nagyobb eséllyel tűnnek fel hullócsillagok. A békéscsabai bibliotéka második emeleti tetőteraszán ennek apropóján pénteken távcsöves megfigyelést is szerveztek.

Minden, ami az űrből jön címmel tartott előadást dr. Barna Barnabás az Egy hét a csillagok alatt program keretében a Békés Megyei Könyvtárban. Beszélt egy meteorbecsapódás esélyéről is. Fotó: Licska Balázs

Ha az emberiség nem talál egy kiskaput, nem jut túl messzire

A csillagászatról és az űrkutatásról osztott meg érdekességeket előadásában dr. Barna Barnabás, a Szegedi Tudományegyetem kutató csillagásza. Azzal kezdte, hogy bár különlegesnek vélik egyesek, a Föld igazából egy teljesen átlagos bolygó egy teljesen átlagos csillag, a Nap körül. A Naprendszerben

a Földdel együtt nyolc bolygó,

több mint 400 hold,

rengeteg aszteroida

található, valamint ezen kívül a nagy semmi, a nagy üresség. Mivel a legközelebbi csillag 4,2 fényévre található, ha az emberiség az einsteini fizikán nem talál valamilyen kiskaput, akkor vélhetően nem jut túl messzire.

Miért tűnik sárgának, mennyire sugároz a Nap?

Bár felmerült, hogy a Nap jobban süt, éget most, mint pár évtizeddel ezelőtt, ez tévhit, 100 millió éve ugyanannyi energia – négyzetméterenként átlagosan 1361 W – érkezik a Földre. A Nap minden hullámhosszon sugároz, az UV-tól az infráig, a legtöbb energia viszont a szivárvány színeinek, azon belül is leginkább a sárga és a zöld hullámhosszán érkezik, ezért is tűnik sárgának.

Van rés a pajzson, okozhat gondot a napkitörés

A Nap nyugodt, más szempontból viszont nagyon is tombol, 6000 fok van a felszínén, fortyogó plazma. Olykor előfordulnak napkitörések: ez tulajdonképpen ionizáló, azaz radioaktív sugárzás, ami veszélyes az emberi szervezetre nézve. Megnyugtató, hogy a Föld körül van egy védőpajzs, azon azonban van egy rés, mégpedig a sarkok közelében. A napkitörések okozzák ezért a sarki fényt.

Az érdeklődők nemcsak az égboltot kémlelhették, hanem egészen apró meteoritdarabokat is szemügyre vehettek. Fotó: Licska Balázs

Egy durva napkitörés felérhetne egy apokalipszissel

A napkitörések egyébként kárt tehetnek az elektromos berendezésekben is, ha nem lenne a Föld körüli védőpajzs, akkor meg is bolondítanák azokat, így mondhatni csak a műholdak vannak veszélyben. 1859-ben azonban olyan komoly volt a napkitörés, hogy Kubában és Japán déli részén is lehetett látni sarki fényt, ezt nevezték Carrington-eseménynek. Ha most jönne egy hasonló napkitörés, az felérhetne egy apokalipszissel, ám szerencsére két-három nap is eltelne az észlelése után, mire kifejtené hatását, így lenne idő felkészülni.