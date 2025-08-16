2 órája
Megmondták, hogy mit kell tenni, ha meteor közelít a Föld felé, kell-e szólni Bruce Willisnek
Hullócsillagokra kíváncsiak lepték el pénteken a békéscsabai bibliotéka tetőteraszát. A Békés Megyei Könyvtár is csatlakozott az Egy hét a csillagok alatt országos programsorozathoz, a távcsöves megfigyelés során az érdeklődők megfigyelhették az égbolt jelenségeit, választ kaphattak kérdéseikre. A kutató csillagász az előadása során számos érdekességről beszélt. Többek között arról, hogy mennyire kell tartani egy meteorbecsapódástól, és hogy ki lehetne-e védeni, kell-e szólni Bruce Willisnek?
A Békés Megyei Könyvtár immár ötödik alkalommal csatlakozott az Egy hét a csillagok alatt országos programsorozathoz. A Perseidák meteorraj, amely minden évben augusztusban tér vissza, az elmúlt napokban tetőzött, így az égbolton most nagyobb eséllyel tűnnek fel hullócsillagok. A békéscsabai bibliotéka második emeleti tetőteraszán ennek apropóján pénteken távcsöves megfigyelést is szerveztek.
Ha az emberiség nem talál egy kiskaput, nem jut túl messzire
A csillagászatról és az űrkutatásról osztott meg érdekességeket előadásában dr. Barna Barnabás, a Szegedi Tudományegyetem kutató csillagásza. Azzal kezdte, hogy bár különlegesnek vélik egyesek, a Föld igazából egy teljesen átlagos bolygó egy teljesen átlagos csillag, a Nap körül. A Naprendszerben
- a Földdel együtt nyolc bolygó,
- több mint 400 hold,
- rengeteg aszteroida
található, valamint ezen kívül a nagy semmi, a nagy üresség. Mivel a legközelebbi csillag 4,2 fényévre található, ha az emberiség az einsteini fizikán nem talál valamilyen kiskaput, akkor vélhetően nem jut túl messzire.
Miért tűnik sárgának, mennyire sugároz a Nap?
Bár felmerült, hogy a Nap jobban süt, éget most, mint pár évtizeddel ezelőtt, ez tévhit, 100 millió éve ugyanannyi energia – négyzetméterenként átlagosan 1361 W – érkezik a Földre. A Nap minden hullámhosszon sugároz, az UV-tól az infráig, a legtöbb energia viszont a szivárvány színeinek, azon belül is leginkább a sárga és a zöld hullámhosszán érkezik, ezért is tűnik sárgának.
Van rés a pajzson, okozhat gondot a napkitörés
A Nap nyugodt, más szempontból viszont nagyon is tombol, 6000 fok van a felszínén, fortyogó plazma. Olykor előfordulnak napkitörések: ez tulajdonképpen ionizáló, azaz radioaktív sugárzás, ami veszélyes az emberi szervezetre nézve. Megnyugtató, hogy a Föld körül van egy védőpajzs, azon azonban van egy rés, mégpedig a sarkok közelében. A napkitörések okozzák ezért a sarki fényt.
Egy durva napkitörés felérhetne egy apokalipszissel
A napkitörések egyébként kárt tehetnek az elektromos berendezésekben is, ha nem lenne a Föld körüli védőpajzs, akkor meg is bolondítanák azokat, így mondhatni csak a műholdak vannak veszélyben. 1859-ben azonban olyan komoly volt a napkitörés, hogy Kubában és Japán déli részén is lehetett látni sarki fényt, ezt nevezték Carrington-eseménynek. Ha most jönne egy hasonló napkitörés, az felérhetne egy apokalipszissel, ám szerencsére két-három nap is eltelne az észlelése után, mire kifejtené hatását, így lenne idő felkészülni.
A hullócsillagok nem hulló csillagok
A hullócsillagok nem hulló csillagok, hanem meteorrajokból származó porszemcsék – oszlatott el egy tévhitet dr. Barna Barnabás. A legnépszerűbb meteorraj a Perseidák – de ismert például a Leonidák vagy a Geminidák is –, ezek forrásai pedig az üstökösök, amiket piszkos hólabdákhoz hasonlított. Amikor ezek közel kerülnek a Naphoz, akkor jégszemcsék szakadnak le róluk, amelyek aztán bekerülhetnek a Föld légkörébe. A hullócsillagok észlelésekor lényegében sérült légköri molekulák villannak fel. Ezektől alapvetően nem kell tartani, csak látványosságként szolgálnak.
Hány ember halt meg eddig meteorbecsapódás miatt?
A kutató csillagász elmondta, hogy a legutolsó nagyobb meteor 2013-ban az oroszországi Cseljabinszk közelében, attól 40 kilométerre, a levegőben robbant fel. Akkora volt, mint egy csuklós busz, és 5 tonnányi meteoritot szedtek össze utána belőle. A robbanása miatt ablakok törtek be, 1200-an sérültek meg. Hangsúlyozta azonban: az emberiség írott történelme során nem volt olyan, hogy meteor közvetve vagy közvetlenül emberéletet követelt volna.
A dinoszauroszok is egy óriási meteorit miatt halhattak ki
Az 50 méter feletti meteorokkal viszont vigyázni kell, illetve azokkal, amelyek fémtartalma jelentős – mondta, hozzátéve, hogy az aszteroidák jöhetnek például a Mars és a Jupiter közötti aszteroidaövezetből. Szerencsére a nagyobb aszteroidák ritkábbak is, annak pedig csekély az esélye, hogy pont lakott terület felett csapódik be, mivel a Föld felszínének csak 30 százaléka szárazföld, annak is csak egy része lakott. A legismertebb kráter a Chicxulub-kráter, amelyet egy 10-14 kilométeres darab ütött 60 millió éve Mexikónál, és ez az időszak egybeesik a dinoszauruszok kihalásával.
Meg lehet menteni a Földet, de nem Bruce Willis lesz a megoldás
A szakember válaszolt arra is, hogy kell-e tartani egy meteorbecsapódástól. Azt mondta, hogy nagy az űr, nem lehet mindent nyomon követni, de komoly esély van arra, hogy azt, ami veszélyes lehet, időben észreveszik. Ha egy a Föld felé közelít, nem kell kétségbe esni, azonban nem az a megoldás, mint ami az Armageddon című filmben volt, és ezt a munkát nem kell Bruce Willisre bízni. Egyszerűbb a megoldás: el lehet téríteni az aszteroidát, erre volt is kísérlet, az úgynevezett DART-misszió pedig a vártnál is eredményesebb volt.