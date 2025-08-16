augusztus 16., szombat

Egy hét a csillagok alatt

2 órája

Megmondták, hogy mit kell tenni, ha meteor közelít a Föld felé, kell-e szólni Bruce Willisnek

Címkék#meteorraj#Föld#tévhitet#Dr Barna Barnabás#égbolt#csillagász

Hullócsillagokra kíváncsiak lepték el pénteken a békéscsabai bibliotéka tetőteraszát. A Békés Megyei Könyvtár is csatlakozott az Egy hét a csillagok alatt országos programsorozathoz, a távcsöves megfigyelés során az érdeklődők megfigyelhették az égbolt jelenségeit, választ kaphattak kérdéseikre. A kutató csillagász az előadása során számos érdekességről beszélt. Többek között arról, hogy mennyire kell tartani egy meteorbecsapódástól, és hogy ki lehetne-e védeni, kell-e szólni Bruce Willisnek?

Licska Balázs

A Békés Megyei Könyvtár immár ötödik alkalommal csatlakozott az Egy hét a csillagok alatt országos programsorozathoz. A Perseidák meteorraj, amely minden évben augusztusban tér vissza, az elmúlt napokban tetőzött, így az égbolton most nagyobb eséllyel tűnnek fel hullócsillagok. A békéscsabai bibliotéka második emeleti tetőteraszán ennek apropóján pénteken távcsöves megfigyelést is szerveztek.

Dr. Barna Barnabás beszámolt arról is, hogy mennyire kell tartani egy meteorbecsapódástól
Minden, ami az űrből jön címmel tartott előadást dr. Barna Barnabás az Egy hét a csillagok alatt program keretében a Békés Megyei Könyvtárban. Beszélt egy meteorbecsapódás esélyéről is. Fotó: Licska Balázs

Ha az emberiség nem talál egy kiskaput, nem jut túl messzire

A csillagászatról és az űrkutatásról osztott meg érdekességeket előadásában dr. Barna Barnabás, a Szegedi Tudományegyetem kutató csillagásza. Azzal kezdte, hogy bár különlegesnek vélik egyesek, a Föld igazából egy teljesen átlagos bolygó egy teljesen átlagos csillag, a Nap körül. A Naprendszerben

  • a Földdel együtt nyolc bolygó,
  • több mint 400 hold,
  • rengeteg aszteroida

található, valamint ezen kívül a nagy semmi, a nagy üresség. Mivel a legközelebbi csillag 4,2 fényévre található, ha az emberiség az einsteini fizikán nem talál valamilyen kiskaput, akkor vélhetően nem jut túl messzire.

Miért tűnik sárgának, mennyire sugároz a Nap?

Bár felmerült, hogy a Nap jobban süt, éget most, mint pár évtizeddel ezelőtt, ez tévhit, 100 millió éve ugyanannyi energia – négyzetméterenként átlagosan 1361 W – érkezik a Földre. A Nap minden hullámhosszon sugároz, az UV-tól az infráig, a legtöbb energia viszont a szivárvány színeinek, azon belül is leginkább a sárga és a zöld hullámhosszán érkezik, ezért is tűnik sárgának.

Van rés a pajzson, okozhat gondot a napkitörés

A Nap nyugodt, más szempontból viszont nagyon is tombol, 6000 fok van a felszínén, fortyogó plazma. Olykor előfordulnak napkitörések: ez tulajdonképpen ionizáló, azaz radioaktív sugárzás, ami veszélyes az emberi szervezetre nézve. Megnyugtató, hogy a Föld körül van egy védőpajzs, azon azonban van egy rés, mégpedig a sarkok közelében. A napkitörések okozzák ezért a sarki fényt.

Hatalmas érdeklődésnek örvendtek a meteordarabok
Az érdeklődők nemcsak az égboltot kémlelhették, hanem egészen apró meteoritdarabokat is szemügyre vehettek. Fotó: Licska Balázs

Egy durva napkitörés felérhetne egy apokalipszissel

A napkitörések egyébként kárt tehetnek az elektromos berendezésekben is, ha nem lenne a Föld körüli védőpajzs, akkor meg is bolondítanák azokat, így mondhatni csak a műholdak vannak veszélyben. 1859-ben azonban olyan komoly volt a napkitörés, hogy Kubában és Japán déli részén is lehetett látni sarki fényt, ezt nevezték Carrington-eseménynek. Ha most jönne egy hasonló napkitörés, az felérhetne egy apokalipszissel, ám szerencsére két-három nap is eltelne az észlelése után, mire kifejtené hatását, így lenne idő felkészülni.

A hullócsillagok nem hulló csillagok

A hullócsillagok nem hulló csillagok, hanem meteorrajokból származó porszemcsék – oszlatott el egy tévhitet dr. Barna Barnabás. A legnépszerűbb meteorraj a Perseidák – de ismert például a Leonidák vagy a Geminidák is –, ezek forrásai pedig az üstökösök, amiket piszkos hólabdákhoz hasonlított. Amikor ezek közel kerülnek a Naphoz, akkor jégszemcsék szakadnak le róluk, amelyek aztán bekerülhetnek a Föld légkörébe. A hullócsillagok észlelésekor lényegében sérült légköri molekulák villannak fel. Ezektől alapvetően nem kell tartani, csak látványosságként szolgálnak.

Hány ember halt meg eddig meteorbecsapódás miatt?

A kutató csillagász elmondta, hogy a legutolsó nagyobb meteor 2013-ban az oroszországi Cseljabinszk közelében, attól 40 kilométerre, a levegőben robbant fel. Akkora volt, mint egy csuklós busz, és 5 tonnányi meteoritot szedtek össze utána belőle. A robbanása miatt ablakok törtek be, 1200-an sérültek meg. Hangsúlyozta azonban: az emberiség írott történelme során nem volt olyan, hogy meteor közvetve vagy közvetlenül emberéletet követelt volna.

A dinoszauroszok is egy óriási meteorit miatt halhattak ki

Az 50 méter feletti meteorokkal viszont vigyázni kell, illetve azokkal, amelyek fémtartalma jelentős – mondta, hozzátéve, hogy az aszteroidák jöhetnek például a Mars és a Jupiter közötti aszteroidaövezetből. Szerencsére a nagyobb aszteroidák ritkábbak is, annak pedig csekély az esélye, hogy pont lakott terület felett csapódik be, mivel a Föld felszínének csak 30 százaléka szárazföld, annak is csak egy része lakott. A legismertebb kráter a Chicxulub-kráter, amelyet egy 10-14 kilométeres darab ütött 60 millió éve Mexikónál, és ez az időszak egybeesik a dinoszauruszok kihalásával.

Meg lehet menteni a Földet, de nem Bruce Willis lesz a megoldás

A szakember válaszolt arra is, hogy kell-e tartani egy meteorbecsapódástól. Azt mondta, hogy nagy az űr, nem lehet mindent nyomon követni, de komoly esély van arra, hogy azt, ami veszélyes lehet, időben észreveszik. Ha egy a Föld felé közelít, nem kell kétségbe esni, azonban nem az a megoldás, mint ami az Armageddon című filmben volt, és ezt a munkát nem kell Bruce Willisre bízni. Egyszerűbb a megoldás: el lehet téríteni az aszteroidát, erre volt is kísérlet, az úgynevezett DART-misszió pedig a vártnál is eredményesebb volt.

 

 

