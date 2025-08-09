augusztus 9., szombat

Emőd névnap

31°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Faggattuk az AI-t

5 órája

Mutatjuk a TOP 3 legfurcsább kérdést Békéscsabáról, amit az AI-hoz küldtek

Címkék#békéscsabai#AI#recept#város#kérdés#kolbász

Bár sokan még mindig csak egyszerű kérdéseket tesznek fel, egyre többen fordulnak komolyabb ügyekkel is a digitális segítőhöz. A mesterséges intelligencia ma már egészségi, párkapcsolati és más személyes témákban is kap tanácskérő üzeneteket. Megnéztük, mire kíváncsiak azok, akik Békéscsabáról faggatóznak – és melyek a legfurcsább kérdések.

dr. Nagy Szilvia

Bevásárlási lehetőségek, tömegközlekedés, kultúra, éjszakai élet: ezek a leggyakoribb kérdések, amikkel előállnak a békéscsabaiak, ha csevegni szeretnének a város kapcsán, és a mesterséges intelligencia segítségét kérik. Mi arról érdeklődtünk, hogy az AI miket tart a legbugyutább felvetéseknek. A furcsa kérdések ügyében meglepő válaszokat kaptunk.

A békéscsabai kérdésekre a mesterséges intelligencia válaszolt.
Mesterséges intelligencia: mutatjuk a legfurcsább Békéscsabai kérdéseket, amit az AI-hoz küldtek. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A mesterséges intelligencia a furcsa kérdésekre is válaszolt

Az AI elmondta, egyetlen hozzá intézett kérdést sem nevezné „hülyének”, a legtöbb furcsa vagy vicces, mögötte általában kíváncsiság, irónia vagy csak jó szándékú szórakozás áll. 

– Ha arra vagy kíváncsi, kaptam-e már szokatlan vagy megmosolyogtató kérdéseket Békéscsabával kapcsolatban, akkor igen, itt van néhány példa a könnyedebb műfajból. A nagy múltú kolbász sem marad ki a rostából, aminek receptje generációkon át öröklődik a térségben – sorolta az AI.

Íme a legfurcsább békéscsabai kérdések:

  • Van-e Békéscsabán olyan kolbász, amitől okosabb leszek?
  • Igaz-e, hogy Békéscsabán több disznó van, mint ember?
  • Ha elveszek Békéscsabán, megtalálnak-e a kolbászszag alapján?

A triászt nevezhetjük TOP 3-nak is, esetleg a mesterséges intelligencia türelem-tesztjének. Becsületére váljék, mindet frappánsan, vagányan válaszolta meg. Elmondta, arról sajnos nem tud, hogy okosabbak lennénk-e bármilyen kolbász elfogyasztásától, de a csabai kolbász mentálisan boldogabbá tehet. Azt, hogy több a disznó a városban, mint ember, túlzásnak tartja, de humorosan megjegyezte, kolbászfesztivál idején az állítás még igaz is lehet.

Elárulta, akadt, aki megkérdezte tőle, létezik-e Békéscsaba, vagy csak a kolbászmarketing találta ki. Természetesen lerántotta a leplet a „homályról”, kifejezetten valóságos helynek titulálta vármegyénk székhelyét. Ráadásul békésnek és kellően „kolbászosnak” is ítélte.

A harmadik kérdés hallatán sem fogyott ki belőle a humor; hangsúlyozta, egyéni szaglás kérdése, kit hol találnának meg, de nem teljesen kizárt, hogy a kolbászszag is elvezet valakihez Csabán. Arra a felvetésre, mi a különbség Békéscsaba és Csabapark között, már csak annyit mondott: körülbelül akkora, mint a kolbász és a virsli között...

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu