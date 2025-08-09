Mutatjuk a TOP 3 legfurcsább kérdést Békéscsabáról, amit az AI-hoz küldtek

Bevásárlási lehetőségek, tömegközlekedés, kultúra, éjszakai élet: ezek a leggyakoribb kérdések, amikkel előállnak a békéscsabaiak, ha csevegni szeretnének a város kapcsán, és a mesterséges intelligencia segítségét kérik. Mi arról érdeklődtünk, hogy az AI miket tart a legbugyutább felvetéseknek. A furcsa kérdések ügyében meglepő válaszokat kaptunk.

Mesterséges intelligencia: mutatjuk a legfurcsább Békéscsabai kérdéseket, amit az AI-hoz küldtek. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A mesterséges intelligencia a furcsa kérdésekre is válaszolt

Az AI elmondta, egyetlen hozzá intézett kérdést sem nevezné „hülyének”, a legtöbb furcsa vagy vicces, mögötte általában kíváncsiság, irónia vagy csak jó szándékú szórakozás áll.

– Ha arra vagy kíváncsi, kaptam-e már szokatlan vagy megmosolyogtató kérdéseket Békéscsabával kapcsolatban, akkor igen, itt van néhány példa a könnyedebb műfajból. A nagy múltú kolbász sem marad ki a rostából, aminek receptje generációkon át öröklődik a térségben – sorolta az AI.

Íme a legfurcsább békéscsabai kérdések:

Van-e Békéscsabán olyan kolbász, amitől okosabb leszek?

Igaz-e, hogy Békéscsabán több disznó van, mint ember?

Ha elveszek Békéscsabán, megtalálnak-e a kolbászszag alapján?

A triászt nevezhetjük TOP 3-nak is, esetleg a mesterséges intelligencia türelem-tesztjének. Becsületére váljék, mindet frappánsan, vagányan válaszolta meg. Elmondta, arról sajnos nem tud, hogy okosabbak lennénk-e bármilyen kolbász elfogyasztásától, de a csabai kolbász mentálisan boldogabbá tehet. Azt, hogy több a disznó a városban, mint ember, túlzásnak tartja, de humorosan megjegyezte, kolbászfesztivál idején az állítás még igaz is lehet.

Elárulta, akadt, aki megkérdezte tőle, létezik-e Békéscsaba, vagy csak a kolbászmarketing találta ki. Természetesen lerántotta a leplet a „homályról”, kifejezetten valóságos helynek titulálta vármegyénk székhelyét. Ráadásul békésnek és kellően „kolbászosnak” is ítélte.

A harmadik kérdés hallatán sem fogyott ki belőle a humor; hangsúlyozta, egyéni szaglás kérdése, kit hol találnának meg, de nem teljesen kizárt, hogy a kolbászszag is elvezet valakihez Csabán. Arra a felvetésre, mi a különbség Békéscsaba és Csabapark között, már csak annyit mondott: körülbelül akkora, mint a kolbász és a virsli között...