Pecásnak köszönheti az életét a csontsovány kiscica

Nagyon pici, csontsovány kiscica csapódott oda egy pecáshoz az Élővíz-csatornánál. Rettenetesen ki volt éhezve, 5 halat evett meg hirtelenjében – olvasható a Csabai Állatvédők friss bejegyzésében.

Mint írják, sajnos az állat bal szeme már károsodott, a szemgolyóját kivenni nem szükséges, de arra a szemére valószínű vak lesz. Még nagyon gyenge, de szerencsére eszik és nagyokat alszik, pihenget és erőt gyűjt. Gyógyszeres kezelése azonnal elkezdődött.