augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mentés

59 perce

Pecásnak köszönheti az életét a csontsovány kiscica

Címkék#Csabai Állatvédő#pecás#kiscica#mentés

Egy horgásznak köszönheti életét az a kismacska, amelyik a napokban került, súlyosan legyengült állapotban az állatmenhelyre.

Beol.hu
Pecásnak köszönheti az életét a csontsovány kiscica

Most már jó helyen van a kis apróság

Forrás: Csabai Állatvédők Khe

Nagyon pici, csontsovány kiscica csapódott oda egy pecáshoz az Élővíz-csatornánál. Rettenetesen ki volt éhezve, 5 halat evett meg hirtelenjében – olvasható a Csabai Állatvédők friss bejegyzésében.

Mint írják, sajnos az állat bal szeme már károsodott, a szemgolyóját kivenni nem szükséges, de arra a szemére valószínű vak lesz. Még nagyon gyenge, de szerencsére eszik és nagyokat alszik, pihenget és erőt gyűjt. Gyógyszeres kezelése azonnal elkezdődött.  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu