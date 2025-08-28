Mentés
2 órája
Pecásnak köszönheti az életét a csontsovány kiscica
Egy horgásznak köszönheti életét az a kismacska, amelyik a napokban került, súlyosan legyengült állapotban az állatmenhelyre.
Most már jó helyen van a kis apróság
Forrás: Csabai Állatvédők Khe
Nagyon pici, csontsovány kiscica csapódott oda egy pecáshoz az Élővíz-csatornánál. Rettenetesen ki volt éhezve, 5 halat evett meg hirtelenjében – olvasható a Csabai Állatvédők friss bejegyzésében.
Mint írják, sajnos az állat bal szeme már károsodott, a szemgolyóját kivenni nem szükséges, de arra a szemére valószínű vak lesz. Még nagyon gyenge, de szerencsére eszik és nagyokat alszik, pihenget és erőt gyűjt. Gyógyszeres kezelése azonnal elkezdődött.
