Helyközi közlekedés

3 órája

Aki busszal utazik, annak érdemes résen lennie – változik a menetrend

Címkék#Békés vármegye#Mávcsoport#buszközlekedés#változás#menetrend

Szeptember elsejétől más időpontban indulnak egyes járatok. Megváltozik a menetrend Békés vármegyében, mutatjuk a részleteket.

Beol.hu

Békés vármegyében 17 járat is nagy változások előtt áll, szeptember elsejétől megváltozik azok menetrendje. A változás érinti a vármegye sok települését – derül ki a mavcsoport.hu oldalon.

Megváltozik a menetrend szeptember 1-től.
A menetrend szeptember 1-től változik Békés vármegyében. Forrás: Archív/MW

Megváltozik a menetrend Békés vármegyében

  • 4810 Békéscsaba – Békés – Bélmegyer – Körösújfalu

Az iskolai előadási napokon, kivéve a hetek utolsó iskolai előadási napját 16:15-kor Vésztő, Városházától Körösújfaluba közlekedő autóbusz rövidített útvonalon, Vésztő, Vasútállomástól indul, valamint egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.

Egyes autóbuszok néhány megállóhelyet a korábbiaktól eltérő iőpontban érintenek.

  • 4811 Vésztő – Körösújfalu – Komádi

Az autóbuszok egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érintenek.

A hetek utolsó iskolai előadási napján 16:15-kor Vésztő, Városházától Komádiba közlekedő autóbusz rövidített útvonalon, Vésztő, Vasútállomástól indul.

  • 4825 Békéscsaba – Gyula

A hetek utolsó iskolai előadási napján 11:30-kor Békéscsabáról Gyulára, valamint vsszairányban 12:15-kor Gyuláról Békéscsabára közlekedő autóbuszok megszűnnek. Az eljutás más járatokkal továbbra is biztosított, Békéscsabáról 11:30-kor, Gyuláról 12:00-kor és 12:25-kor.

  • 4826 Békéscsaba – Gyula – Medgyesegyháza – Kunágota – Mezőkovácsháza

A hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon 18:10-kor Gyuláról Nagykamarásra közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon, Kunágota, Autóbusz-váróterem megállótól indul.

  • 4830 Békéscsaba – Szabadkígyós – Újkígyós

A tanítási napokon 6:50-kor Újkígyósról Békéscsabára közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 6:45-kor indul.

A tanítási napokon 15:45-kor Újkígyósról Békéscsabára közlekedő autóbusz 10 perccel később, 15:55-kor indul.

  • 4838 Békéscsaba – Csorvás – Gerendás

A munkanapokon 14:55-kor Békéscsabáról Gerendásra induló autóbusz tanítási napokon 10 perccel később, 15:05-kor indul.

  • 4839 Békéscsaba – Telekgerendás

A tanítási napokon 7:15-kor Békéscsaba, Volán-teleptől Békéscsaba, Iskolacentrumhoz közlekedő autóbusz Békéscsaba, Petőfi liget megállóhelyen is megáll 7:27-kor.

  • 4840 Békéscsaba – Csorvás – Orosháza

A munkanapokon 5:20-kor Orosházáról Békéscsabára induló autóbusz Orosháza és Csorvás között egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint, Csorvásról 4 perccel korábban, 5:43-kor indul tovább.

  • 4863 Szeghalom – Vésztő – Biharugra – Körösnagyharsány

A munkanapokon 13:10-kor Vésztőről Szeghalomra közlekedő autóbusz 5 perccel később, 13:15-kor indul.

  • 4883 Gyula – Sarkad – Zsadány – Szeghalom – Gyomaendrőd

Az autóbuszok Szeghalom, Szivattyútelep megállóhelyen is megállnak.

  • 4885 [Békéscsaba –] Gyula – Sarkadkeresztúr – Geszt

A munkanapokon 4:35-kor Mezőgyánról Gesztre induló járat 20 perccel korábban, 4:15-kor és Zsadány, Községháza érintésével közlekedik.

  • 4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya

A munkanapokon 7:45-kor Mezőkovácsházáról Battonyára közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 7:35-kor indul, és egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.

  • 4966 Orosháza – Gádoros – Fábiánsebestyén

A munkanapokon 20:35-kor Orosházáról Gádorosra közlekedő autóbusz 10 perccel később, 20:45-kor indul és egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.

A 21:00-kor Gádorosról Orosházára induló járat 5 perccel később indul, Orosházára változatlan időpontban érkezik.

  • 5132 Szentes – Derekegyház – Nagymágocs – Orosháza

A munkanapokon 20:05-kor Nagymágocsról Orosházára induló autóbusz meghosszabbított útvonalon, Szentes, Autóbusz-állomástól indul 20:00-kor.

A munkanapokon 19:35-kor Orosházáról Nagymágocsra induló autóbusz a továbbiakban mindennap, 20 perccel korábbn, 19:15-kor és meghosszabbított útvonalon Szentes, Autóbusz-állomásig közlekedik.

  • 5160 Szeged – Hódmezővásárhely – Székkutas – Orosháza – Békéscsaba – Gyula

A munkanapokon 5:55-kor Orosházáról Szegedre induló autóbusz Szeged, Szent Ferenc utca érintése nélkül közlekedik.

A 16:45-kor Hódmezővásárhelyről Orosházára induló autóbusz rövidített útvonalon, Székkutas, Községházáig közlekedik.

A 17:30 órakor Orosházáról Székkutasra közlekedő autóbusz megszűnik.

A 18:25-kor Székkutas, Községháza megállóhelytől Hódmezővásárhelyre induló autóbusz 15 perccel korábban, 18:10-kor indul.

  • 5189 Szeged – Makó – Mezőhegyes – Békéscsaba – Gyula
  • 5190 [Szeged] – Makó – Ápatfalva – Magyarcsanád – Nagylak

A 18:35-kor Makóról Nagylakra induló autóbusz meghosszabbított útvonalon, Csanádpalota, Községházáig közlekedik, 5189-es vonalszámon.

Az 5:00-kor Magyarcsanádról Makóról induló autóbusz munkaszüneti napokon meghosszabbított útvonalon, Mezőhegyes, Vasútállomástól (4:00-kor indul), Apátfalva, községháza érintésével és Szeged, Vasútállomásig közlekedik, 5189-es vonalszámon.

A 19:45-kor Nagylakról Makóra közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon, Csanádpalota, Községházától indul 19:35-kor, 5189-es vonalszámon.

A helyközi buszközlekedés mellett a helyi is nagy hangsúlyt kapott nemrégiben Békéscsabán. Egy fontos, öt évre szóló pályázatot írtak ki a városi közgyűlés döntése alapján. Egyelőre kérdés a békéscsabai autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban, hogy jövőre, illetve a következő években melyik cég viszi az utasokat.

 

