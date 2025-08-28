Aki busszal utazik, annak érdemes résen lennie – változik a menetrend

Békés vármegyében 17 járat is nagy változások előtt áll, szeptember elsejétől megváltozik azok menetrendje. A változás érinti a vármegye sok települését – derül ki a mavcsoport.hu oldalon.

A menetrend szeptember 1-től változik Békés vármegyében. Forrás: Archív/MW

Megváltozik a menetrend Békés vármegyében

4810 Békéscsaba – Békés – Bélmegyer – Körösújfalu

Az iskolai előadási napokon, kivéve a hetek utolsó iskolai előadási napját 16:15-kor Vésztő, Városházától Körösújfaluba közlekedő autóbusz rövidített útvonalon, Vésztő, Vasútállomástól indul, valamint egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.

Egyes autóbuszok néhány megállóhelyet a korábbiaktól eltérő iőpontban érintenek.

4811 Vésztő – Körösújfalu – Komádi

Az autóbuszok egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érintenek.

A hetek utolsó iskolai előadási napján 16:15-kor Vésztő, Városházától Komádiba közlekedő autóbusz rövidített útvonalon, Vésztő, Vasútállomástól indul.

4825 Békéscsaba – Gyula

A hetek utolsó iskolai előadási napján 11:30-kor Békéscsabáról Gyulára, valamint vsszairányban 12:15-kor Gyuláról Békéscsabára közlekedő autóbuszok megszűnnek. Az eljutás más járatokkal továbbra is biztosított, Békéscsabáról 11:30-kor, Gyuláról 12:00-kor és 12:25-kor.

4826 Békéscsaba – Gyula – Medgyesegyháza – Kunágota – Mezőkovácsháza

A hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon 18:10-kor Gyuláról Nagykamarásra közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon, Kunágota, Autóbusz-váróterem megállótól indul.

4830 Békéscsaba – Szabadkígyós – Újkígyós

A tanítási napokon 6:50-kor Újkígyósról Békéscsabára közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 6:45-kor indul.

A tanítási napokon 15:45-kor Újkígyósról Békéscsabára közlekedő autóbusz 10 perccel később, 15:55-kor indul.

4838 Békéscsaba – Csorvás – Gerendás

A munkanapokon 14:55-kor Békéscsabáról Gerendásra induló autóbusz tanítási napokon 10 perccel később, 15:05-kor indul.

4839 Békéscsaba – Telekgerendás

A tanítási napokon 7:15-kor Békéscsaba, Volán-teleptől Békéscsaba, Iskolacentrumhoz közlekedő autóbusz Békéscsaba, Petőfi liget megállóhelyen is megáll 7:27-kor.

4840 Békéscsaba – Csorvás – Orosháza

A munkanapokon 5:20-kor Orosházáról Békéscsabára induló autóbusz Orosháza és Csorvás között egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint, Csorvásról 4 perccel korábban, 5:43-kor indul tovább.

4863 Szeghalom – Vésztő – Biharugra – Körösnagyharsány

A munkanapokon 13:10-kor Vésztőről Szeghalomra közlekedő autóbusz 5 perccel később, 13:15-kor indul.

4883 Gyula – Sarkad – Zsadány – Szeghalom – Gyomaendrőd

Az autóbuszok Szeghalom, Szivattyútelep megállóhelyen is megállnak.

4885 [Békéscsaba –] Gyula – Sarkadkeresztúr – Geszt

A munkanapokon 4:35-kor Mezőgyánról Gesztre induló járat 20 perccel korábban, 4:15-kor és Zsadány, Községháza érintésével közlekedik.

4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya

A munkanapokon 7:45-kor Mezőkovácsházáról Battonyára közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 7:35-kor indul, és egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.

4966 Orosháza – Gádoros – Fábiánsebestyén

A munkanapokon 20:35-kor Orosházáról Gádorosra közlekedő autóbusz 10 perccel később, 20:45-kor indul és egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.