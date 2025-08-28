3 órája
Aki busszal utazik, annak érdemes résen lennie – változik a menetrend
Szeptember elsejétől más időpontban indulnak egyes járatok. Megváltozik a menetrend Békés vármegyében, mutatjuk a részleteket.
Békés vármegyében 17 járat is nagy változások előtt áll, szeptember elsejétől megváltozik azok menetrendje. A változás érinti a vármegye sok települését – derül ki a mavcsoport.hu oldalon.
Megváltozik a menetrend Békés vármegyében
- 4810 Békéscsaba – Békés – Bélmegyer – Körösújfalu
Az iskolai előadási napokon, kivéve a hetek utolsó iskolai előadási napját 16:15-kor Vésztő, Városházától Körösújfaluba közlekedő autóbusz rövidített útvonalon, Vésztő, Vasútállomástól indul, valamint egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.
Egyes autóbuszok néhány megállóhelyet a korábbiaktól eltérő iőpontban érintenek.
- 4811 Vésztő – Körösújfalu – Komádi
Az autóbuszok egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érintenek.
A hetek utolsó iskolai előadási napján 16:15-kor Vésztő, Városházától Komádiba közlekedő autóbusz rövidített útvonalon, Vésztő, Vasútállomástól indul.
- 4825 Békéscsaba – Gyula
A hetek utolsó iskolai előadási napján 11:30-kor Békéscsabáról Gyulára, valamint vsszairányban 12:15-kor Gyuláról Békéscsabára közlekedő autóbuszok megszűnnek. Az eljutás más járatokkal továbbra is biztosított, Békéscsabáról 11:30-kor, Gyuláról 12:00-kor és 12:25-kor.
- 4826 Békéscsaba – Gyula – Medgyesegyháza – Kunágota – Mezőkovácsháza
A hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon 18:10-kor Gyuláról Nagykamarásra közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon, Kunágota, Autóbusz-váróterem megállótól indul.
- 4830 Békéscsaba – Szabadkígyós – Újkígyós
A tanítási napokon 6:50-kor Újkígyósról Békéscsabára közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 6:45-kor indul.
A tanítási napokon 15:45-kor Újkígyósról Békéscsabára közlekedő autóbusz 10 perccel később, 15:55-kor indul.
- 4838 Békéscsaba – Csorvás – Gerendás
A munkanapokon 14:55-kor Békéscsabáról Gerendásra induló autóbusz tanítási napokon 10 perccel később, 15:05-kor indul.
- 4839 Békéscsaba – Telekgerendás
A tanítási napokon 7:15-kor Békéscsaba, Volán-teleptől Békéscsaba, Iskolacentrumhoz közlekedő autóbusz Békéscsaba, Petőfi liget megállóhelyen is megáll 7:27-kor.
- 4840 Békéscsaba – Csorvás – Orosháza
A munkanapokon 5:20-kor Orosházáról Békéscsabára induló autóbusz Orosháza és Csorvás között egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint, Csorvásról 4 perccel korábban, 5:43-kor indul tovább.
- 4863 Szeghalom – Vésztő – Biharugra – Körösnagyharsány
A munkanapokon 13:10-kor Vésztőről Szeghalomra közlekedő autóbusz 5 perccel később, 13:15-kor indul.
- 4883 Gyula – Sarkad – Zsadány – Szeghalom – Gyomaendrőd
Az autóbuszok Szeghalom, Szivattyútelep megállóhelyen is megállnak.
- 4885 [Békéscsaba –] Gyula – Sarkadkeresztúr – Geszt
A munkanapokon 4:35-kor Mezőgyánról Gesztre induló járat 20 perccel korábban, 4:15-kor és Zsadány, Községháza érintésével közlekedik.
- 4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya
A munkanapokon 7:45-kor Mezőkovácsházáról Battonyára közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 7:35-kor indul, és egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.
- 4966 Orosháza – Gádoros – Fábiánsebestyén
A munkanapokon 20:35-kor Orosházáról Gádorosra közlekedő autóbusz 10 perccel később, 20:45-kor indul és egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.
A 21:00-kor Gádorosról Orosházára induló járat 5 perccel később indul, Orosházára változatlan időpontban érkezik.
- 5132 Szentes – Derekegyház – Nagymágocs – Orosháza
A munkanapokon 20:05-kor Nagymágocsról Orosházára induló autóbusz meghosszabbított útvonalon, Szentes, Autóbusz-állomástól indul 20:00-kor.
A munkanapokon 19:35-kor Orosházáról Nagymágocsra induló autóbusz a továbbiakban mindennap, 20 perccel korábbn, 19:15-kor és meghosszabbított útvonalon Szentes, Autóbusz-állomásig közlekedik.
- 5160 Szeged – Hódmezővásárhely – Székkutas – Orosháza – Békéscsaba – Gyula
A munkanapokon 5:55-kor Orosházáról Szegedre induló autóbusz Szeged, Szent Ferenc utca érintése nélkül közlekedik.
A 16:45-kor Hódmezővásárhelyről Orosházára induló autóbusz rövidített útvonalon, Székkutas, Községházáig közlekedik.
A 17:30 órakor Orosházáról Székkutasra közlekedő autóbusz megszűnik.
A 18:25-kor Székkutas, Községháza megállóhelytől Hódmezővásárhelyre induló autóbusz 15 perccel korábban, 18:10-kor indul.
- 5189 Szeged – Makó – Mezőhegyes – Békéscsaba – Gyula
- 5190 [Szeged] – Makó – Ápatfalva – Magyarcsanád – Nagylak
A 18:35-kor Makóról Nagylakra induló autóbusz meghosszabbított útvonalon, Csanádpalota, Községházáig közlekedik, 5189-es vonalszámon.
Az 5:00-kor Magyarcsanádról Makóról induló autóbusz munkaszüneti napokon meghosszabbított útvonalon, Mezőhegyes, Vasútállomástól (4:00-kor indul), Apátfalva, községháza érintésével és Szeged, Vasútállomásig közlekedik, 5189-es vonalszámon.
A 19:45-kor Nagylakról Makóra közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon, Csanádpalota, Községházától indul 19:35-kor, 5189-es vonalszámon.
A helyközi buszközlekedés mellett a helyi is nagy hangsúlyt kapott nemrégiben Békéscsabán. Egy fontos, öt évre szóló pályázatot írtak ki a városi közgyűlés döntése alapján. Egyelőre kérdés a békéscsabai autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban, hogy jövőre, illetve a következő években melyik cég viszi az utasokat.
