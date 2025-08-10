augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

33°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

59 perce

Összecsattant két autó, nem nyitott ki a CsabaPark kalandparkja

Címkék#hagyomány#katasztrófavédelem#Békési Aratóünnep#melegrekord

Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 10-én.

Beol.hu

Megdőlt a napi melegrekord, méghozzá egy Békés vármegyei településen.

melegrekord
Megdőlt a melegrekord, hihetetlen, milyen hőmérsékletet mértek
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

Egészen biztos, hogy megdőlt a melegrekord, hihetetlen, mit mértek ebben a békési városban

A friss adatok szerint vasárnap délután 39.9 fokot mértek Körösladányban. 

Összecsattant két autó a 44-es elkerülőn

Egymásba ütközött két személyautó vasárnap délután.

Közúti baleset, vétség, férfi
Összecsattant két autó a 44-es elkerülő úton
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Eljött az okosmérők korszaka, nem kell aggódni a diktálás miatt

Immár nem kell figyelni, hogy mennyire pörög a villanyóra, nem kell diktálni, nem kell otthon várni a leolvasóra. Az áramszolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy hol szerelnek fel okosmérőt.

Az áramszolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy mely ügyfeleknél szerelnek fel okosmérőket, illetve, hogy milyen előnyeik vannak a hagyományos villanyórákhoz képest. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Nem nyitott ki a CsabaPark kalandparkja, megüzenték, hogy miért

A CsabaPark Facebook-oldalán jelentették be a hírt.

Szeretnének mihamarabb újra kinyitni
Forrás:  Illusztráció: MW-archív

Új életre keltek az aratás hagyományai - galériával, videóval

Hetedik alkalommal rendezte meg a Békési Aratóünnepet szombaton a Békési Kisgazdakör. Az egész napos programon megidézték az aratáshoz kapcsolódó hagyományokat, és Dankó Béla országgyűlési képviselő egy fontos bejelentéssel is érkezett az eseményre.

Békési Aratóünnep

Fotók: Jenei Péter











 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu