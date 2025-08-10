Összecsattant két autó, nem nyitott ki a CsabaPark kalandparkja

Megdőlt a napi melegrekord, méghozzá egy Békés vármegyei településen.

Megdőlt a melegrekord, hihetetlen, milyen hőmérsékletet mértek

Egészen biztos, hogy megdőlt a melegrekord, hihetetlen, mit mértek ebben a békési városban

A friss adatok szerint vasárnap délután 39.9 fokot mértek Körösladányban.

Összecsattant két autó a 44-es elkerülőn

Egymásba ütközött két személyautó vasárnap délután.

Összecsattant két autó a 44-es elkerülő úton

Eljött az okosmérők korszaka, nem kell aggódni a diktálás miatt

Immár nem kell figyelni, hogy mennyire pörög a villanyóra, nem kell diktálni, nem kell otthon várni a leolvasóra. Az áramszolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy hol szerelnek fel okosmérőt.

Az áramszolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy mely ügyfeleknél szerelnek fel okosmérőket, illetve, hogy milyen előnyeik vannak a hagyományos villanyórákhoz képest.

Nem nyitott ki a CsabaPark kalandparkja, megüzenték, hogy miért

A CsabaPark Facebook-oldalán jelentették be a hírt.

Szeretnének mihamarabb újra kinyitni

Új életre keltek az aratás hagyományai - galériával, videóval

Hetedik alkalommal rendezte meg a Békési Aratóünnepet szombaton a Békési Kisgazdakör. Az egész napos programon megidézték az aratáshoz kapcsolódó hagyományokat, és Dankó Béla országgyűlési képviselő egy fontos bejelentéssel is érkezett az eseményre.