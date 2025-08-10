59 perce
Összecsattant két autó, nem nyitott ki a CsabaPark kalandparkja
Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 10-én.
Megdőlt a napi melegrekord, méghozzá egy Békés vármegyei településen.
Egészen biztos, hogy megdőlt a melegrekord, hihetetlen, mit mértek ebben a békési városban
A friss adatok szerint vasárnap délután 39.9 fokot mértek Körösladányban.
Összecsattant két autó a 44-es elkerülőn
Egymásba ütközött két személyautó vasárnap délután.
Eljött az okosmérők korszaka, nem kell aggódni a diktálás miatt
Immár nem kell figyelni, hogy mennyire pörög a villanyóra, nem kell diktálni, nem kell otthon várni a leolvasóra. Az áramszolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy hol szerelnek fel okosmérőt.
Nem nyitott ki a CsabaPark kalandparkja, megüzenték, hogy miért
A CsabaPark Facebook-oldalán jelentették be a hírt.
Új életre keltek az aratás hagyományai - galériával, videóval
Hetedik alkalommal rendezte meg a Békési Aratóünnepet szombaton a Békési Kisgazdakör. Az egész napos programon megidézték az aratáshoz kapcsolódó hagyományokat, és Dankó Béla országgyűlési képviselő egy fontos bejelentéssel is érkezett az eseményre.
Békési AratóünnepFotók: Jenei Péter