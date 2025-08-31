augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

24°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TikTok

3 órája

Megrázó videó került elő a férfiról, aki el akarta dobni az életét

Címkék#kétségbeesés#parkolóház#csaba center#öngyilkossági kísérlet#Békéscsaba

Megrendítő pillatanoknak lehettek szemtanúi azok a járókelők, akik Békéscsabán a Csaba Centernél sétáltak szombaton délután. Egy kétségbeesett férfi a bevásárlóközpont parkolóházának harmadik szintjén kimászott a korlátra. Az öngyilkossági kísérlet megrázó videón is látható.

Gál Csaba

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, majdnem újra megtörtént a tragédia a Csaba Centernél. Még sokakban élénken él a két héttel ezelőtti békéscsabai eset, amikor is a Csaba Center parkolóházának második szintjéről vetette mélybe magát egy 69 éves férfi, akkor több szemtanúja is volt a borzasztó tettnek. Szombat délután a történelem majdnem megismételte önmagát, melyet egy megrázó videón tettek közzé.

Megrázó videó látott napvilágot a csabai esetről.
Megrázó videó: a férfi kétségbeesését szemtanúk is látták. Archív fotó: Beol.hu

Az öngyilkossági kísérlet megrázó videón látható

Ezúttal is egy férfi akart véget vetni az életének. A férfi a pláza harmadik szintjének korlátjáról azzal fenyegetőzött, hogy a mélybe ugrik. A helyszínre azonnal kiértek a rendőrök, a mentők és a tűzoltók is, ám a férfi, a közeli ismerőse hatására végül meggondolta magát.

A Videót a TikTok-ra töltötték fel.

Korábban a Csaba Center parkolóházának második szintjéről vetette mélybe magát egy 70 év körüli férfi. A Jókai utca felé ugrott ki, életét vesztette. 

Van segítség! Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu