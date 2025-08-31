Megrázó videó került elő a férfiról, aki el akarta dobni az életét

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, majdnem újra megtörtént a tragédia a Csaba Centernél. Még sokakban élénken él a két héttel ezelőtti békéscsabai eset, amikor is a Csaba Center parkolóházának második szintjéről vetette mélybe magát egy 69 éves férfi, akkor több szemtanúja is volt a borzasztó tettnek. Szombat délután a történelem majdnem megismételte önmagát, melyet egy megrázó videón tettek közzé.

Megrázó videó: a férfi kétségbeesését szemtanúk is látták. Archív fotó: Beol.hu

Az öngyilkossági kísérlet megrázó videón látható

Ezúttal is egy férfi akart véget vetni az életének. A férfi a pláza harmadik szintjének korlátjáról azzal fenyegetőzött, hogy a mélybe ugrik. A helyszínre azonnal kiértek a rendőrök, a mentők és a tűzoltók is, ám a férfi, a közeli ismerőse hatására végül meggondolta magát.

A Videót a TikTok-ra töltötték fel.

Korábban a Csaba Center parkolóházának második szintjéről vetette mélybe magát egy 70 év körüli férfi. A Jókai utca felé ugrott ki, életét vesztette.