Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik - videóval

Szikra Brigitta nemrég költözött kislányával Csárdaszállásról Békéscsabára. Épphogy berendezkedtek, amikor váratlan betegség tört rá. Hajnalban lett rosszul, Hannát egyedül neveli, így ketten voltak csak a házban. A kislány augusztusban tölti a kilencet, ám korát meghazudtoló módon segített, ezzel pedig megmentette édesanyját. Kameránk előtt is bátran mesélt a történtekről.

Hanna, aki megmentette édesanyját, valamint nagymamája, Szikra Sándorné igazi szövetségesek. Fotó: Bencsik Ádám

– Anya hajnalban lett rosszul, még utolsó erejével szólított, kérte, hogy hívjam a 112-es segélyhívót. Utána összeesett. Követtem a telefonban elhangzó utasításokat, megrázogattam, fejét oldalra fordítottam, de nem történt semmi – emlékezett vissza a kislány. Hanna végig sírt, de újra és újra visszanyerte lélekjelenlétét. Amíg a mentők szállítható állapotba hozták édesanyját, addig két rendőr vigyázott rá.

Azonnal rohantak a megadott címre

Szemenyei Kamilla és Szarvas Károly rendőr őrmester éjszakás szolgálatot látott el aznap. Hajnali öt óra körül jött a jelzés, amiből megtudták, hogy egy kislány egyedül van az ájult édesanyjával.

– Autóba ültünk azonnal. Kiérve láttuk, hogy már kinyitották a kaput, az anyuka pedig arccal lefelé fekszik a földön, eszméletlen. Kislánya hálóingben zokogott. Átvettük tőle a telefont, stabil oldalfekvésbe helyeztük a magatehetetlen anyát, akit aztán a mentők kórházba vittek. Igyekeztem megnyugtatni Hannát, aki mesélt magáról, megmutatta a játékait. Mély benyomást tett rám, nagyon talpraesett volt, többször elmondtam neki, hogy igazi hősként viselkedik – részletezte Szemenyei Kamilla. Két hét telt el a különös eset óta, de a sztori nem csendesült benne.

– A kollégákat is mélyen megérintette a történet, segíteni akartunk Hannának feldolgozni a traumát. Először egy apró meglepetést terveztünk, aztán az ötletből összefogás lett; ajándékokkal, tanszerekkel leptük meg a kislányt. Amikor kiderült, hogy régóta rendőr akar lenni, programot is szerveztünk neki. A rendőrfőkapitány-helyettes engedélyével megnézhette, hova futott be a hívása. A tevékenység-irányítási központban és a járőrök főhadiszállásán is szeretettel fogadták – sorolta a rendőr őrmester.