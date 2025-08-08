Ennyibe kerülhet a nagyon várt finomság, ami néhány nap múlva lesz kapható - videóval

Idén a gyulai Kézműves Cukrászda „DCJ Stílusgyakorlat” nevű tortája nyerte el a Magyarország Tortája címet. A finomság hamarosan, augusztus 19-től lesz elérhető, és sokakat foglalkoztat, hogy mennyibe fog kerülni a „DCJ Stílusgyakorlat” egy szelete.

Magyarország tortája, a DCJ Stílusgyakorla árusításának megkezdését nagyon sokan várják Fotó: Dinya Magdolna

Magyarország tortája, ennyibe kerülhet egy szelet

A Mindmegette beszámolója szerint Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke a Startlapnak elmondta: a torták árát nem központilag szabályozzák, azt minden cukrászda maga határozza meg, de azért látható, hogy mennyibe kerül majd. Egy szelet elkészítéséhez körülbelül 700 forintnyi alapanyag szükséges, így az édességet 1500 forint alatt nem valószínű, hogy árusítani fogják. Hozzátette: várhatóan 2000 forint fölé azonban nem emelkedik majd az ár, ugyanakkor úgy tudjuk, hogy az közelebb lesz a 2000 forinthoz.

Külön kiemelte, hogy az elmúlt időszakban közel a kétszeresére nőtt a meggy ára – ez pedig különösen meghatározó tényező, hiszen ez az alapanyag mind a DCJ Stílusgyakorlatban, mind az Álmodozó cukormentes tortában szerepel.

Augusztus 19-től lehet megkóstolni

Mint korábban megírtuk, és a Mindmegette is kitért rá, hogy a győztes tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni, a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában, természetesen a DCJ Stílusgyakorlat ott lesz Balogh Lászlóék valamennyi cukrászdájában és üzletében.

Az árusító cukrászdák listáját az érdeklődők augusztus 18-tól megtalálják a www.cukraszat.net oldalon. A torták minőségének védelme érdekében csak a jövő év elejétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az Ipartestület tagjai készíthetik.

Miként született meg a torta?

Hogy miként született meg Magyarország tortája, a DCJ Stílusgyakorlat arról itt írtunk részletesebben. Balogh László cukrászmester, a gyulai Kézműves Cukrászda tulajdonosa elmondta, fia, Zoltán ösztönzésére, illetve inspirációjára vágtak neki a kihívásnak, és készítették el Kis Roland cukrászmesterrel közösen a DCJ Stílusgyakorlat elnevezésű finomságot a Magyarország tortája 2025 versenyre. Az idei megmérettetést a „Dobostorta 140” témakörben hirdették meg, miután a hungarikum dobostorta idén ünnepli megjelenésének 140. évfordulóját.

Roham várható Magyarország tortájáért.