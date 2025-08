Roham várható Magyarország tortájáért, a DCJ Stílusgyakorlatért - videóval

A cukrászmester elárulta, hogy gyakran éjszaka is születtek ötletek a finomsággal kapcsolatban.

– Ilyenkor csak azért szurkoltam, hogy reggelre ezeket a gondolatokat nehogy elfelejtsem – tette hozzá.

Felkerült a korona

A gyulai Kézműves Cukrászda egyébként az elmúlt években is többször egészen kiválóan szerepelt különböző versenyeken. Elnyerték Az év szaloncukra verseny fődíját, illetve idén Az év pálinkás bonbonja díjat is, de más kiváló helyezéseket is elértek.

– A cukrászda szempontjából és már nyugdíjas cukrászmesterként is nagyon sokat jelent ez a siker. Azt hiszem felkerült a korona az elmúlt évek munkájára – fogalmazott Balogh László.

Nem titkolta ugyanakkor, hogy érzik a kellemes súlyát is az eredménynek.

– Egymást érik az interjúk, a meghívások különböző országos és helyi médiumoktól. Hétfőn a Magyar Cukrász Ipartestületben bemutató sütést tartottunk az érdeklődő kollégáknak, és bár volt egy kis félsz bennünk, a végén tapsot kaptunk – számolt be az elmúlt napok eseményeiről Balogh László és Kis Roland.

Hol és mikor lesz kapható?

Az elmúlt napokban valóságos roham indult a torta után, bár a finomságot a kiírásnak megfelelően csak augusztus 19-től árusíthatják majd. Voltak érdeklődők, akik ezt habitusuktól függően nyugodtan, vagy kevésbé nyugodtan fogadták ezt. Egy valami biztos, augusztus 19-től várhatóan soha nem látott roham várható.

– Természetesen valamennyi cukrászdánkban és üzletünkben, így a gyulai Kézművesben, a Százéves Cukrászdában, illetve a Csaba Centerben, Budapesten és Nagyszalontán található üzleteinkben is elérhető lesz a DCJ Stílusgyakorlat. Szeletben és tortában is meg lehet majd vásárolni – mondta el Balogh László. Kis Roland hozzátette, hogy ott lesznek az Ízek utcájában és a www.cukraszat.net oldalon az is olvasható lesz, hogy az ország mely további cukrászdáiban lehet megkóstolni a finomságot.

A tortáról

A DCJ Stílusgyakorlat az eredeti dobostorta mesterének monogramját viseli, míg a stílusgyakorlat utal az eredetivel való hasonlóságokra és egyúttal a különbségekre is. A torta alapja a klasszikus Dobostorta újraértelmezése, a vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül, míg a habkönnyű csokoládé vajkrém a meggyzselével rendkívül szépen harmonizál.

A vágási felület, a függőleges rétegrend különleges vizuális élményt ad,

a meggy mély íze és a kellemes savak

a csokoládé lágyságával és a karamell karakterével keveredve

különleges gasztronómiai élvezetet nyújtanak.

A torta főbb alkotóelemei közül a meggypálinka a zselé ízét hivatott fokozni,

a mandula praliné és a grillázs, illetve a tejcsokoládé glazúr az ízek komplexitását és a megjelenést teszik teljessé.

A torta alsó piskótalapja a klasszikus doboscukorral van áthúzva, ami roppanós réteget képez és tiszteleg a Dobos C. József által megalkotott eredeti mű előtt. A torta alsó részébe még mandula nugát és mandulagrillázs keveréke is kerül, ami újabb ízekkel és textúrával gazdagítja a tortát.