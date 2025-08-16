Nullkilométeres a találkozó, de majd száz autó- és motorcsodát láthattak - galériával, videóval

Ez volt az első, de szinte biztosra vesszük, lesz folytatás. A találkozó, a veteránjárművek battonyai fesztiválja a tarhonyaszárító, trópusi melegben se tántorította el a legelszántabbakat, hogy elguruljanak a magyar-román határ mellé és felvillanyozzák mindazokat, akik élnek s halnak a régi korok autógyárainak a kiválóságaiért, a csillogó autó- és motorcsodákért.

Motorosok érkeztek a szélrózsa minden irányából a magyar-román határhoz Fotó: A szerző felvétele

Micsoda élmény a magyar-román határ mellett!

Mákos Árpád polgármester a megnyitón elárulta, maga se gondolta, hogy ezen a nullkilométeres rendezvényen, az első, Battonyán először kezdeményezett veteránjárművek találkozóján, ekkora lesz az érdeklődés. Battonyán nincs ilyen civil közösség, de sok van a környéken.

Veteránjárművek először jöttek s nem utoljára

Legyen hát Battonya ezeknek a közösségeknek a találkozási pontja – ez volt a cél. Nagy László és Varga Zoltán a veteránosok jó ismerői, megmozgatták a kapcsolataikat és ez lett belőle: majd száz jármű felsorakozhatott a város főutcáján, majd elindult és bemutatkozott a battonyaiak előtt a felvonuláson.