Magyar Péter „programja” forráselvonást jelent a falvak számára
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője után Gyopáros Alpár is reagált Magyar Péter szerdai ígéreteire. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte: a Tisza Párt tervei szerint évtizedek alatt tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált öt év alatt.
Mint arról beszámoltunk, előbb Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője értékelte Magyar Péter szerdán elmondott beszédét. Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.
Magyar Péter bejelentése valójában milliárdos forráselvonás
Kocsis Máté után Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is megosztotta véleményét Magyar Péter Pannonhalmán elmondott beszédéről. Facebook-posztjában úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt elnöke „megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi(!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!”
Gyopáros Alpár a vármegyénkben is sikerrel futó program kapcsán kiemelte azt is, hogy a Magyar Falu Programot „maguk a falvak írják, az étlapot ők állítják össze, és a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak”.
Békés vármegyébe 35 milliárd forint fejlesztés érkezett eddig
– A Magyar Falu Program eddigi működése során 35 milliárd forintnyi fejlesztési forrást kapott Békés vármegye – jelentette be Gyopáros Alpár kormánybiztos július 31-én, Méhkeréken, a felújított román nemzetiségi gondozási központ konyhájának átadásán.
A kormánybiztos akkor kiemelte: a konyha korszerűsítése nemcsak a napi 250 adag ételt készítő dolgozók munkakörülményeit javította, hanem jelentős energiamegtakarítást is eredményezett. Hangsúlyozta, hogy a program folytatódik, „még nagyobb lendülettel és intenzitással”, hiszen az ilyen fejlesztéseknek kézzelfogható hatásai vannak a helyi közösségekre.
Útfelújításra is fordítottak a program során
Pár hónappal ezelőtt Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretében zajlottak és zajlanak útfelújítási munkálatok szerte Békésben. Részletezte, a 3. számú választókerületben 2022 és 2025 között közel 2,5 milliárd forintnyi Magyar Falu Programos forrásból valósultak meg út-, járda-, kerékpárút- és közösségi infrastruktúra-fejlesztések. Pár hete ért véget például az a beruházás, amely több tízezer ember életét segíti a sarkadi járásban. Zsadányban és környékén két szakaszon tették rendbe a 4219-es jelű közutat.
Változatos célokra biztosítottak forrást
Nemcsak a közösségi infrastruktúrát érintette a Magya Falu Program, hanem közösségi tereket, orvosi rendelőket, művelődési házakat is felújítottak a megítélt forrásokból. Csorváson például új játékokat vehettek birtokba nemrégiben a helyi gyerekek a piactér mögötti játszótéren. A helyi önkormányzat az új játszótéri elemek vásárlására és telepítésére hatmillió forintot nyert a Magyar Falu Program keretében.
