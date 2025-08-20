Magyar Péter „programja” forráselvonást jelent a falvak számára

Mint arról beszámoltunk, előbb Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője értékelte Magyar Péter szerdán elmondott beszédét. Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.

Gyopáros Alpár reagált Magyar Péter ígéreteire Fotó: MW-archív

Magyar Péter bejelentése valójában milliárdos forráselvonás

Kocsis Máté után Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is megosztotta véleményét Magyar Péter Pannonhalmán elmondott beszédéről. Facebook-posztjában úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt elnöke „megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi(!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!”

Gyopáros Alpár a vármegyénkben is sikerrel futó program kapcsán kiemelte azt is, hogy a Magyar Falu Programot „maguk a falvak írják, az étlapot ők állítják össze, és a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak”.

Békés vármegyébe 35 milliárd forint fejlesztés érkezett eddig

– A Magyar Falu Program eddigi működése során 35 milliárd forintnyi fejlesztési forrást kapott Békés vármegye – jelentette be Gyopáros Alpár kormánybiztos július 31-én, Méhkeréken, a felújított román nemzetiségi gondozási központ konyhájának átadásán.

A kormánybiztos akkor kiemelte: a konyha korszerűsítése nemcsak a napi 250 adag ételt készítő dolgozók munkakörülményeit javította, hanem jelentős energiamegtakarítást is eredményezett. Hangsúlyozta, hogy a program folytatódik, „még nagyobb lendülettel és intenzitással”, hiszen az ilyen fejlesztéseknek kézzelfogható hatásai vannak a helyi közösségekre.

Útfelújításra is fordítottak a program során

Pár hónappal ezelőtt Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretében zajlottak és zajlanak útfelújítási munkálatok szerte Békésben. Részletezte, a 3. számú választókerületben 2022 és 2025 között közel 2,5 milliárd forintnyi Magyar Falu Programos forrásból valósultak meg út-, járda-, kerékpárút- és közösségi infrastruktúra-fejlesztések. Pár hete ért véget például az a beruházás, amely több tízezer ember életét segíti a sarkadi járásban. Zsadányban és környékén két szakaszon tették rendbe a 4219-es jelű közutat.