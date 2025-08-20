augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Falu Program

1 órája

Magyar Péter „programja” forráselvonást jelent a falvak számára

Címkék#Magyar Falu Program#Gyopáros Alpár#Magyar Péter

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője után Gyopáros Alpár is reagált Magyar Péter szerdai ígéreteire. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte: a Tisza Párt tervei szerint évtizedek alatt tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált öt év alatt.

Beol.hu

Mint arról beszámoltunk, előbb Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője értékelte Magyar Péter szerdán elmondott beszédét. Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.

Magyar Péter kevesebb forrást szánna a falvaknak
Gyopáros Alpár reagált Magyar Péter ígéreteire Fotó: MW-archív

Magyar Péter bejelentése valójában milliárdos forráselvonás

Kocsis Máté után Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is megosztotta véleményét Magyar Péter Pannonhalmán elmondott beszédéről. Facebook-posztjában úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt elnöke „megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi(!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!”

Gyopáros Alpár a vármegyénkben is sikerrel futó program kapcsán kiemelte azt is, hogy a Magyar Falu Programot „maguk a falvak írják, az étlapot ők állítják össze, és a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak”.

Békés vármegyébe 35 milliárd forint fejlesztés érkezett eddig

– A Magyar Falu Program eddigi működése során 35 milliárd forintnyi fejlesztési forrást kapott Békés vármegye – jelentette be Gyopáros Alpár kormánybiztos július 31-én, Méhkeréken, a felújított román nemzetiségi gondozási központ konyhájának átadásán.

A kormánybiztos akkor kiemelte: a konyha korszerűsítése nemcsak a napi 250 adag ételt készítő dolgozók munkakörülményeit javította, hanem jelentős energiamegtakarítást is eredményezett. Hangsúlyozta, hogy a program folytatódik, „még nagyobb lendülettel és intenzitással”, hiszen az ilyen fejlesztéseknek kézzelfogható hatásai vannak a helyi közösségekre.

Útfelújításra is fordítottak a program során

Pár hónappal ezelőtt Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretében zajlottak és zajlanak útfelújítási munkálatok szerte Békésben. Részletezte, a 3. számú választókerületben 2022 és 2025 között közel 2,5 milliárd forintnyi Magyar Falu Programos forrásból valósultak meg út-, járda-, kerékpárút- és közösségi infrastruktúra-fejlesztések. Pár hete ért véget például az a beruházás, amely több tízezer ember életét segíti a sarkadi járásban. Zsadányban és környékén két szakaszon tették rendbe a 4219-es jelű közutat.

Változatos célokra biztosítottak forrást

Nemcsak a közösségi infrastruktúrát érintette a Magya Falu Program, hanem közösségi tereket, orvosi rendelőket, művelődési házakat is felújítottak a megítélt forrásokból. Csorváson például új játékokat vehettek birtokba nemrégiben a helyi gyerekek a piactér mögötti játszótéren. A helyi önkormányzat az új játszótéri elemek vásárlására és telepítésére hatmillió forintot nyert a Magyar Falu Program keretében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu