3 órája
Riadót fújt az államkincstár, csalók pályáznak a pénzünkre
Vigyázat, csalók! A Magyar Államkincstár felhívja a lakosság figyelmét a csalók egyre gyakoribb megjelenésére. Most megmutatjuk, milyen tippeket érdemes követni az átverők elkerüléséhez.
A Magyar Államkincstár szeretné felhívni mindenki figyelmét arra, hogy egyre többen próbálnak csalással élni, ezért nagyon fontos, hogy mindenki odafigyeljen és körültekintő legyen.
Ezért néhány fontos biztonsági tanácsot adnak, amelyek segítenek megvédeni a lakosságot a csalókkal szemben. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, hogy ügyei mindig biztonságban legyenek.
Magyar Államkincstár: ne dőlj be a csalóknak
A Magyar Államkincstár sosem kéri, hogy:
- ismeretlen programot (például Anydesk) telepítsen a számítógépére vagy mobiltelefonjára, vagy
- adja meg belépési azonosítóját, jelszavát, SMS-ben kapott kódját.
Más bank biztonsági szakembere nem tudja a hívását átkapcsolni a Magyar Államkincstárhoz további ügyintézésre!
Fentiek, vagy csalás egyéb gyanúja esetén azonnal bontsa a telefonhívást, és haladéktalanul hívja a Magyar Államkincstárt a 1811-es telefonszámon – olvasható a Webkincstár oldalán.
