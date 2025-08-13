Riadót fújt az államkincstár, csalók pályáznak a pénzünkre

A Magyar Államkincstár szeretné felhívni mindenki figyelmét arra, hogy egyre többen próbálnak csalással élni, ezért nagyon fontos, hogy mindenki odafigyeljen és körültekintő legyen.

A Magyar Államkincstár felhívja a figyelmet arra, hogy egyre többen próbálnak csalással élni. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ezért néhány fontos biztonsági tanácsot adnak, amelyek segítenek megvédeni a lakosságot a csalókkal szemben. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, hogy ügyei mindig biztonságban legyenek.

Magyar Államkincstár: ne dőlj be a csalóknak

A Magyar Államkincstár sosem kéri, hogy:

ismeretlen programot (például Anydesk) telepítsen a számítógépére vagy mobiltelefonjára, vagy

a számítógépére vagy mobiltelefonjára, vagy adja meg belépési azonosítóját, jelszavát, SMS-ben kapott kódját.

Más bank biztonsági szakembere nem tudja a hívását átkapcsolni a Magyar Államkincstárhoz további ügyintézésre!

Fentiek, vagy csalás egyéb gyanúja esetén azonnal bontsa a telefonhívást, és haladéktalanul hívja a Magyar Államkincstárt a 1811-es telefonszámon – olvasható a Webkincstár oldalán.