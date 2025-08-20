Elindult a ballon a sztratoszférába - videóval

Az indítás előtt Murvai József, a klub elnöke köszöntőjében a helyszínen elmondta, hogy a magaslégköri ballon-programot a kísérletező kedvű gyerekek a nemzeti tehetségprogram keretében, Égen-földön közeledünk című pályázata támogatásával valósították meg.

A magaslégköri ballon percekkel a felbocsátás előtt Fotó: Gajdács Pál

Harmincöt kilométer magasra száll a csorvási magaslégköri ballon

– Az Edison Klubban törekszünk arra, hogy a fiatalok kreativitását fejlesszük, és az általuk kitalált dolgokat megvalósítsuk – mondta Murvai József. – Akik már olyan szinten álltak, bekapcsolódtak ebbe a munkába és ez is vélhetően egy útmutatást is ad majd a pályaválasztásukban.

A ballon telemetriájának tervezője Szabados László villamosmérnök, a programozásba bekapcsolódott Szluka András mesterdiplomás programtervező informatikus is. A következő nemzedék tehetséges tagjai is már a munkatársaik, így Szilágyi Dávid üzemmérnök informatikus hallgató, valamint Benyovszki Gergő 10. osztályos gimnazista.

– A felbocsátásban segítséget nyújtott Papp László rádióamatőr, aki nélkül semmit sem érne a sok programozás. A ballon magával vitt egy úgynevezett Vaisala meterológiai szondát. Papp László szakértelme teszi lehetővé azt, hogy ne keljen Lengyelországba, vagy Romániában utána menni a ballonnak. Elhangzott, hogy a hidrogénnel feltöltött ballon amatőr frekvencián működő telemetriát visz magával, a légköri rétegek közül az 50 kilométeres magasságig terjedő sztratoszférába. És felvitt egy Csorvás 20 feliratú kis transzparenst is.

Az eddigi ballonkísérletek során 2021-ben 36, 2023-ban 35 025 méteres magasságot értek el.

A kísérlet résztvevőit, a megjelenteket Baráth Lajos polgármester üdvözölte. Kiemelte, hogy a csorvási iskolából és a csorvási Edison Klubból többen is olyan magaslatokba jutottak el, mint (majdnem) a magaslégköri ballon.

Másodpercenkénti 4,8 másodperces emelkedés

A készülődés pillanatai Fotó: Gajdács Pál

A felbocsátás előtt elindított kis tesztléggömb picit megijesztette a szervezőket, hiszen az erős szél miatt az kis híján megakadt az egyik magas fa lombjában. A magaslégköri léggömböt a focipályáról indították el, ami sikeres volt és másodpercenkénti 4,8 másodperces emelkedéssel rövid időn belül eltűnt a szemünk elől. A ballon 36 kilométer/óra sebességgel haladt felfelé, kis pirotechnikával, mintegy 1,5 percen keresztül ugyanis piros füst mutatta a ballon útját.