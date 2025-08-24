Félezres álom született a Madzagfalvi Véradáson

A Madzagfalvi Napok és a Madzagfalvi Véradás egyaránt pénteken reggel 8 órakor startolt el Békésen.

A véradást lebonyolító csapatnak a két kőkemény nap után is jutott ereje egy mosolyra.

A Madzagfalvi Véradásra idén is tömegek mentek el

A Barta udvarban tartott véradáson már az első napon 280 véradó jelent meg, szombaton pedig folytatódott a „roham”, és a délután 5 órai befejezésig pontosan 500 véradót regisztráltak.

Ő volt az ötszázadik véradó

A félezredik véradó Csicsári-Pocsaji Adrienn volt, aki elárulta, hogy a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó HSA Group-nál dolgozik, illetve a cég szolnoki irodavezetője is.

A családunkban hagyománynak számít a véradás, a szombatit is beleértve már tizenhatodik alkalommal adtam vért

– fogalmazott Adrienn.

Csicsári-Pocsaji Adrienn is mosolyogva adott vért.

Az ötszázadik véradót a Jankó Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei igazgatója és Barta István Zoltán a Madzagfalvi Véradás főszervezője, motorja, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke külön is köszöntötte.