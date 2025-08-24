1 órája
Félezres álom született a Madzagfalvi Véradáson
Ismét elérték a félezeres álomhatárt a városban, ami országos szinten is óriási ritkaságnak számít. S, hogy ki volt az ötszázadik, aki megjelent a Madzagfalvi Véradáson, azt is mutatjuk.
A Madzagfalvi Napok és a Madzagfalvi Véradás egyaránt pénteken reggel 8 órakor startolt el Békésen.
A Madzagfalvi Véradásra idén is tömegek mentek el
A Barta udvarban tartott véradáson már az első napon 280 véradó jelent meg, szombaton pedig folytatódott a „roham”, és a délután 5 órai befejezésig pontosan 500 véradót regisztráltak.
Ő volt az ötszázadik véradó
A félezredik véradó Csicsári-Pocsaji Adrienn volt, aki elárulta, hogy a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó HSA Group-nál dolgozik, illetve a cég szolnoki irodavezetője is.
A családunkban hagyománynak számít a véradás, a szombatit is beleértve már tizenhatodik alkalommal adtam vért
– fogalmazott Adrienn.
Az ötszázadik véradót a Jankó Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei igazgatója és Barta István Zoltán a Madzagfalvi Véradás főszervezője, motorja, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke külön is köszöntötte.
Közel kétmilliós adomány Ónodi Henriettának egy titokzatos jóakarótól
Újra megnyílt az Egészségutca Békéscsabán - galériával, videóval