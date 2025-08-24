augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

15°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség

2 órája

Félezres álom született a Madzagfalvi Véradáson

Címkék#Madzagfalvi Véradás#hagyomány#vér#Magyar Vöröskereszt

Ismét elérték a félezeres álomhatárt a városban, ami országos szinten is óriási ritkaságnak számít. S, hogy ki volt az ötszázadik, aki megjelent a Madzagfalvi Véradáson, azt is mutatjuk.

Papp Gábor

A Madzagfalvi Napok és a Madzagfalvi Véradás egyaránt pénteken reggel 8 órakor startolt el Békésen. 

Madzagfalvi Véradás
A véradást lebonyolító csapatnak a két kőkemény nap után is jutott ereje egy mosolyra.

A Madzagfalvi Véradásra idén is tömegek mentek el

A Barta udvarban tartott véradáson már az első napon 280 véradó jelent meg, szombaton pedig folytatódott a „roham”, és a délután 5 órai befejezésig pontosan 500 véradót regisztráltak.

Ő volt az ötszázadik véradó

A félezredik véradó Csicsári-Pocsaji Adrienn volt, aki elárulta, hogy a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó HSA Group-nál dolgozik, illetve a cég szolnoki irodavezetője is.

A családunkban hagyománynak számít a véradás, a szombatit is beleértve már tizenhatodik alkalommal adtam vért

 – fogalmazott Adrienn.

Csicsári-Pocsaji Adrienn is mosolyogva adott vért.

Az ötszázadik véradót a Jankó Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei igazgatója és Barta István Zoltán a Madzagfalvi Véradás főszervezője, motorja, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke külön is köszöntötte.

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu