1 órája
Motoroshad gurult át Békésen: látványos fotókon és videón a felvonulás
Látványos motoros felvonulást tartottak szombaton a Békési Motoros Baráti Kör szervezésében a megye névadó városában, a Madzagfalvi Napok részeként. A motoros felvonuláson mintegy 150-200 motoros vett részt.
Forrás Zoltán, a baráti kör elnöke elmondta, igyekeznek hozzájárulni a Madzagfalvi Napok programjaihoz.
– Közben szeretnénk népszerűsíteni a Madzagfalvi Véradást is, amit kiegészítettünk egy motoros felvonulással. Akik pedig bekapcsolódtak a felvonulásba, azokat a klubházunkban vendégül láttuk egy toros káposztára, amit egy koncert is követett – tette hozzá Forrás Zoltán. Mint megtudtuk, a motorosok közül a két nap alatt 20-25-en adtak vért. A felvonulásra egyébként Békésen kívül más településekről, így például Körösladányból, Gyuláról és Békéscsabáról is érkeztek motorosok.
Látványos motoros felvonulásFotók: Jenei Péter
A Madzagfalvi Napok igazi sztárparádéval várja az érdeklődőket vasárnap estig, sok ezren buliztak pénteken este Dzsúdló koncertjén is.
