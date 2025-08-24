Motoroshad gurult át Békésen: látványos fotókon és videón a felvonulás

Forrás Zoltán, a baráti kör elnöke elmondta, igyekeznek hozzájárulni a Madzagfalvi Napok programjaihoz.

Látványos motoros felvonulás haladt végig a városon. Fotó: Jenei Péter

– Közben szeretnénk népszerűsíteni a Madzagfalvi Véradást is, amit kiegészítettünk egy motoros felvonulással. Akik pedig bekapcsolódtak a felvonulásba, azokat a klubházunkban vendégül láttuk egy toros káposztára, amit egy koncert is követett – tette hozzá Forrás Zoltán. Mint megtudtuk, a motorosok közül a két nap alatt 20-25-en adtak vért. A felvonulásra egyébként Békésen kívül más településekről, így például Körösladányból, Gyuláról és Békéscsabáról is érkeztek motorosok.