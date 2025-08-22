augusztus 22., péntek

Fesztivál

1 órája

Ismét tömegek adják vérüket a nemes ügyért Madzagfalván - galériával

Megkezdődött a Madzagfalvi Napok és annak részeként a vármegye és az ország egyik legnagyobb véradása, a Madzagfalvi Véradás pénteken reggel Békésen. A Madzagfalvi Napok ezúttal is igazi sztárparádéval, rengeteg programmal várja a látogatókat, a Madzagfalvi Véradáson pedig ezúttal is nagyon sokan adnak vért.

Papp Gábor

A Madzagfalvi Napok és a Madzagfalvi Véradás egyaránt pénteken reggel 8 órakor startolt el. A Barta udvarban tartott véradáson már ekkor is nagyon sokan voltak, délelőtt 11 órai látogatásunkkor pedig szintén rengetegen érkeztek vért adni.

Madzagfalvi Napok, Mazdagfalvi Véradás
A Madzagfalvi Napokhoz kapcsolódó Madzagfalvi Véradáson nagyon sokan, rengeteg segíteni akaró, mosolygós ember vesz részt. 
Forrás: MW

Madzagfalvi Napok, Madzagfalvi Véradás  

– Egy kis város nagyszerű összefogása, odafigyelése testesül meg ebben a programban – mondta el kérdésünkre Barta István Zoltán, az esemény főszervezője, motorja, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke. Mint elárulta, a legtöbben természetesen helyből érkeznek, de más vármegyei településekről is sokan jönnek, illetve akadt, aki egyenesen Budapestről kerekedett fel, hogy itt legyen, és segítse a nemes ügyet.

– Óriási szükség van a vérre. Tavaly, amikor nagyon sokat voltam kórházban, láttam, hogy akár műtéteket kellett elhalasztani, mert nem volt elegendő vér. Nagyon kell a segítség, emberek gyógyulásához, életük megmentéséhez járulnak hozzá, akik vért adnak – tette hozzá Barta István Zoltán, aki kiemelte, a Magyar Vöröskereszt, az Országos Vérellátó Szolgálat, a BARTAIR Alapítvány és a békési önkormányzat együttműködésével valósult meg a program.

Mindenki mosolyog

A hangulat egyébként idén is különleges, mert bár akár furcsának is tűnhet, de szinte minden véradó mosolygott, jó kedvű volt, aminek kapcsán többen is elmondták, ebben benne van a házigazda, Barta István Zoltán személyisége, kisugárzása is. Volt olyan házaspár, aki együtt adott vért, fiatalok és idősebbek egyaránt érkeztek, jöttek és csak jöttek.

Ajándékokkal kedveskednek a véradóknak

A főszervező elmondta, hogy szinte senki nem az ajándékokért érkezik, de természetesen igyekeznek megköszönni mindenkinek, hogy segít.

– A sült kolbász, a dinnye, a sör és a fagyi a gasztronómiai ajándékok sorát gyarapítja. Az ajándékcsomagokban pedig kiváló kukoricakonzerv, ásványvíz, Avon ajándék, nápolyi, fürdőbelépő, kulcstartó, fejmasszírozó, gyümölcsízű kukoricapehely, a speciálisan a véradásra készült kötény, gabonamüzli, a Zajácz Tamás bőrműves iparművész által készített bőrszívecske, vízhatlan telefontok, levendula és Dr. Fábián Judit Emlékhelyek Békésen című kötete egyaránt megtalálható. Emellett a véradók 50 százalékos kedvezménnyel válthatnak jegyet Aranyosi Péter októberi békési estjére, aminek lehetőségével nagyon sokan éltek is – sorolta Barta István Zoltán.

Közéleti személyiségek is adtak vért

Helyi közéleti személyiségek is képviseltették magukat a programon. Vért adott Kálmán Tibor polgármester, Polgár Zoltán alpolgármester, aki a BARTAIR Alapítvány elnökeként a szervezésben is részt vett, Morvai Tamás, a Prímaenergia Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki több száz kilométert utazott, hogy ott legyen Békésen, és Molnár Árpád, a cég kereskedelmi és marketingigazgatója.

– Amikor az ember egy ilyen önzetlen tevékenységet lát, az a legkevesebb, hogy időt áldoz arra, hogy segítsen – fogalmazott Molnár Árpád. – Kevesen vannak, akik annyi energiát, időt és anyagi forrást áldoznak egy jó ügyre, mint Barta István Zoltán. Büszke vagyok arra, hogy Zolit jó barátomként ismerhetem. Cégen belül is nagy a renoméja, egy olyan ember, aki önzetlenül támogatja és a szervezi ezt a nemes ügyet.

Madzagfalvi Véradás

Fotók: Jenei Péter és Vincze Attila

 

Rendszeres véradók is érkeztek

A békési Laukó Zoltán rendszeres véradóként érkezett az eseményre. Mint elmondta, tizenkettedik alkalommal adott vért, már a Barta udvarban is sokadszor tette ezt meg a Madzagfalvi Véradáson, de Békéscsabán is adott már vért.

– Nagyon fontos, hogy segíthetek másokon. Amikor műtöttek, nekem is jól esett, hogy volt vér. Fontos dologról van szó – emelte ki a fiatalember.

Az egyik legnagyobb program

Jankó Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei igazgatója elmondta, vármegyei szervezetük egyik legnagyobb programjának számít a Madzagfalvi Véradás.

– Az esemény egy figyelemfelhívó rendezvény is. 2023-ban 550-en jelentek meg a programon, idén pedig abban bízunk, hogy több mint 400-an jönnek el – fogalmazott. – Reménykedünk abban, hogy a fiatalabb, 18 és 35 év közötti korosztály is nagyobb számban ad vért.

Kérdésünkre a szakember kifejtette, a nyári időszakban sok véradó elutazik, szabadságra megy. – Így kevesebb a véradó, a Madzagfalvi Véradás ezért is bír nagy jelentőséggel – hangsúlyozta. 

A megjelent véradók száma péntek délre elérte a 128-at, délután 2 órára meghaladta a 170-et. Mind pénteken, mind szombaton reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni.

Sztárfellépők sora a Madzagfalvi Napokon

A Madzagfalvi Napok egyébként is bővelkedik az érdekességekben. Pénteken már 17 órakor elkezdődnek a könnyűzenei programok. 

Fellép 

  • Bódi Csabi, 
  • Peter Šrámek, 
  • az AK26 és 
  • Lmen Prala. 
  • Dzsúdló 20.45-kor kezdődő élőkoncertje után pedig 
  • népszerű dj-k, D. Session, Willcox és Czaga keverik a zenét.

Szombaton 17 órakor a Buborék együttes gyermekkoncertje indítja a zenei programok sorát, majd Serbán Attila musicalénekes lép színpadra. Ezt követően Ádámot és Évát láthatják-hallhatják a Neoton Famíliából. 20.45 Wellhello élőkoncert, majd jönnek a dj-k, DJ Coby, Erős vs Spigiboy és DJ Dominique.

Vasárnap a mulatós zene veszi át a főszerepet. Napközben a Békési Ízek Utcája főzőversenyhez kapcsolódva a Sztojka zenekar játszik majd.  15.30-tól Dankó Szilvi, majd a Dupla Kávé és végül, de nem utolsósorban Lagzi Lajcsi lép fel.

 

 

 


 

 

