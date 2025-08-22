Ismét tömegek adják vérüket a nemes ügyért Madzagfalván - galériával

A Madzagfalvi Napok és a Madzagfalvi Véradás egyaránt pénteken reggel 8 órakor startolt el. A Barta udvarban tartott véradáson már ekkor is nagyon sokan voltak, délelőtt 11 órai látogatásunkkor pedig szintén rengetegen érkeztek vért adni.

A Madzagfalvi Napokhoz kapcsolódó Madzagfalvi Véradáson nagyon sokan, rengeteg segíteni akaró, mosolygós ember vesz részt.

– Egy kis város nagyszerű összefogása, odafigyelése testesül meg ebben a programban – mondta el kérdésünkre Barta István Zoltán, az esemény főszervezője, motorja, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke. Mint elárulta, a legtöbben természetesen helyből érkeznek, de más vármegyei településekről is sokan jönnek, illetve akadt, aki egyenesen Budapestről kerekedett fel, hogy itt legyen, és segítse a nemes ügyet.

– Óriási szükség van a vérre. Tavaly, amikor nagyon sokat voltam kórházban, láttam, hogy akár műtéteket kellett elhalasztani, mert nem volt elegendő vér. Nagyon kell a segítség, emberek gyógyulásához, életük megmentéséhez járulnak hozzá, akik vért adnak – tette hozzá Barta István Zoltán, aki kiemelte, a Magyar Vöröskereszt, az Országos Vérellátó Szolgálat, a BARTAIR Alapítvány és a békési önkormányzat együttműködésével valósult meg a program.

Mindenki mosolyog

A hangulat egyébként idén is különleges, mert bár akár furcsának is tűnhet, de szinte minden véradó mosolygott, jó kedvű volt, aminek kapcsán többen is elmondták, ebben benne van a házigazda, Barta István Zoltán személyisége, kisugárzása is. Volt olyan házaspár, aki együtt adott vért, fiatalok és idősebbek egyaránt érkeztek, jöttek és csak jöttek.

Ajándékokkal kedveskednek a véradóknak

A főszervező elmondta, hogy szinte senki nem az ajándékokért érkezik, de természetesen igyekeznek megköszönni mindenkinek, hogy segít.

– A sült kolbász, a dinnye, a sör és a fagyi a gasztronómiai ajándékok sorát gyarapítja. Az ajándékcsomagokban pedig kiváló kukoricakonzerv, ásványvíz, Avon ajándék, nápolyi, fürdőbelépő, kulcstartó, fejmasszírozó, gyümölcsízű kukoricapehely, a speciálisan a véradásra készült kötény, gabonamüzli, a Zajácz Tamás bőrműves iparművész által készített bőrszívecske, vízhatlan telefontok, levendula és Dr. Fábián Judit Emlékhelyek Békésen című kötete egyaránt megtalálható. Emellett a véradók 50 százalékos kedvezménnyel válthatnak jegyet Aranyosi Péter októberi békési estjére, aminek lehetőségével nagyon sokan éltek is – sorolta Barta István Zoltán.