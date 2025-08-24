Dzsúdló berobbantotta, Lagzi Lajcsi lezárta – vasárnap ért véget a Madzagfalvi Napok csúcshétvégéje – galériával

A péntek és szombat pörgő bulijai után a vasárnap elsősorban a közösségekről szólt a Madzagfalvi Napokon, Békésen. Reggel 8 órakor elstartolt a Békési Ízek Utcája Főzőverseny, illetve ugyancsak a reggeli órákban a Barta Kupa, a 66-os kártya- és a malomjáték a Békési Nyugdíjasok Egyesületének szervezésében.

Lagzi Lajcsi fellépésre is megtelt a békési rendezvénytér. Fotó: Jenei Péter

A Madzagfalvi Napok előző két napja is téma volt

Persze még vasárnap délelőtt is témát szolgáltattak az elmúlt napok, az élőkoncertek, a nagyágyúk fellépései. Szombaton este például a Wellhello koncertjén annyi néző jött össze, amennyit vélhetően még nem igen látott a békési rendezvénytér.

Persze már a Fluor Tomiék előtt fellépő Ádám és Éva (Neoton Família) is ezreket vonzott a fesztiválra, a közönség pedig együtt énekelte a dalokat a legendákkal.

Pénteken a kora esti, délutáni fellépők, Bódi Csaba, Peter Šrámek, az AK26, a Lmen Prala műsorán is remek volt a hangulat és rengeteg az érdeklődő. Dzsúdló koncertje pedig még az előzetes várakozásokat is felülmúlta mind a látogatottságában, mind a hangulatában, ahogy a pénteken és szombaton a zenét keverő DJ-k műsora is.

Huszonhat csapat főzött

Visszatérve a vasárnapra, a gasztronómiai megmérettetésre huszonhat csapat nevezett, akik a gulyástól a dámpörköltig kiváló hangulatban, remek ételeket készítettek. A programon részt vett Dankó Béla országgyűlési képviselő, Kálmán Tibor, a város polgármestere és Polgár Zoltán alpolgármester is. A zsűrit helyi önkormányzati cégek vezetői, dr. Pappné Darida Andrea, Nagy Richárd, Nánási László és Bak Ádám alkották, és bár közhelyes, de nem volt könnyű dolguk, amikor a végső sorrendről kellett dönteniük.

A főzőversenyen remek ételek készültek. Fotó: Jenei Péter

Végül az első helyezett lett a BKSZ, második a Madzagos Família, míg a harmadik Bélmegyer Község Önkormányzata. Különdíjat érdemelt ki az Összefogás a dámpörköltért, a BFKC, a Földvár Bölcsőde, a Hentesek, A Keménymag, a Csontos Team, a Bóbita Ovi Krumplikirálynői és a Békési Gulyásügyi Hivatal csapata.