Hatalmas bulival indult a Madzagfalvi Napok – galériával

A délután, a kora este folyamán fellépett Bódi Csaba, Peter Šrámek, az AK26 és a Lmen Prala a Madzagfalvi Napokon. Bár a délután folyamán esett az eső a megye negyedik legnagyobb városában, a könnyűzenei programok kezdetére elállt, és az érdeklődők folyamatosan érkeztek a nagyágyúk fellépésére. Az igazi nagy dobás pedig majd csak ezután következett, az est sztárfellépője, Dzsúdló koncertjének képeivel is hamarosan érkezünk, ahogy a kiváló dj-k műsorán is sok ezren táncoltak, buliztak.

A Madzagfalvi Napok első napja is sztárparádét hozott. Fotó: Jenei Péter

Madzagfalvi Napok, ismét rekord született

Eközben elképesztő rekord született a Madzagfalvi Véradás első pénteki napján. A véradáson 280-an jelentek meg. Egyetlen nap alatt soha még ennyien nem nem voltak a Madzagfalvi Véradáson. A korábbi csúcs 276 volt.

Barta István Zoltán főszervezőtől megtudtuk, hogy szombaton reggel is telt házzal folytatódott a véradás. A karitatív programról itt olvashatnak részletesebben.