1 órája
Hatalmas bulival indult a Madzagfalvi Napok – galériával
Óriási érdeklődés mellett kezdődtek meg a könnyűzenei programok pénteken délután a megye egyik legnagyobb fesztiválján. A békési Madzagfalvi Napokon igazi sztárparádé várta és várja az érdeklődőket egészen vasárnapig.
A délután, a kora este folyamán fellépett Bódi Csaba, Peter Šrámek, az AK26 és a Lmen Prala a Madzagfalvi Napokon. Bár a délután folyamán esett az eső a megye negyedik legnagyobb városában, a könnyűzenei programok kezdetére elállt, és az érdeklődők folyamatosan érkeztek a nagyágyúk fellépésére. Az igazi nagy dobás pedig majd csak ezután következett, az est sztárfellépője, Dzsúdló koncertjének képeivel is hamarosan érkezünk, ahogy a kiváló dj-k műsorán is sok ezren táncoltak, buliztak.
Madzagfalvi Napok, ismét rekord született
Eközben elképesztő rekord született a Madzagfalvi Véradás első pénteki napján. A véradáson 280-an jelentek meg. Egyetlen nap alatt soha még ennyien nem nem voltak a Madzagfalvi Véradáson. A korábbi csúcs 276 volt.
Barta István Zoltán főszervezőtől megtudtuk, hogy szombaton reggel is telt házzal folytatódott a véradás. A karitatív programról itt olvashatnak részletesebben.
A Madzagfalvi Napok első napjaFotók: Jenei Péter
A megye és a térség egyik legnagyobb rendezvénye
A Madzagfalvi Napokat egyébként pénteken délután nyitották meg a megújult galériában, és ott is elhangzott, hogy a program mára a vármegye és a térség egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát. A megnyitóról, ahol Kálmán Tibor polgármester és Dankó Béla országgyűlési képviselő mondott beszédet, itt, magáról a programról pedig itt olvashatnak bővebben.
Kapaszkodjanak, szombaton is folytatódik a sztárparádé!
Ha lehet azt mondani, a fesztivál szombati programja legalább olyan erős lesz, mint a pénteki volt. 17 órakor a Buborék együttes gyermekkoncertje indítja a zenei programok sorát, majd Serbán Attila musicalénekes lép színpadra. Ezt követően Ádámot és Évát láthatják-hallhatják a Neoton Famíliából. 20.45-kor Wellhello élőkoncert, majd jönnek a dj-k, DJ Coby, Erős vs Spigiboy és DJ Dominique.
Vasárnap a mulatós zene veszi át a főszerepet. Napközben a Békési Ízek Utcája főzőversenyhez kapcsolódva a Sztojka zenekar játszik majd. 15.30-tól Dankó Szilvi, majd a Dupla Kávé és végül, de nem utolsósorban Lagzi Lajcsi lép fel.
