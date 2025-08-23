Sok ezren buliztak Dzsúdló békési koncertjén - galériával

Elképesztő koncertet adott Dzsúdló

Dzsúdló mindenesetre egészen elképesztő hangulatot teremtett, és mint a képeken is látható, a békési rendezvénytéren kis túlzással egy gombostűt sem lehetett leejteni. A békésiek mellett más településekről is érkeztek rajongók a koncertre.

Nagy nevek léptek fel

Mint megírtuk, óriási érdeklődés mellett kezdődtek meg a könnyűzenei koncertek pénteken délután a megye egyik legnagyobb fesztiválján. A Mazdagfalvi Napokon igazi sztárparádé várta és várja az érdeklődőket.

A délután, a kora este folyamán fellépett Bódi Csaba, PETER Šrámek, az AK26, a Lmen Prala. Bár a délután folyamán esett az eső, a könnyűzenei programok kezdetére elállt, és az érdeklődők folyamatosan érkeztek a nagyágyúk fellépésére. Az igazi nagy dobás pedig majd csak ezután következett az est sztárfellépője, Dzsúdló koncertjével, de azt követően a kiváló dj-k műsorán is sok ezren táncoltak, buliztak.

Szombaton is folytatódik a sztárparádé

Ha lehet azt mondani, a szombati program legalább olyan erős lesz, mint a pénteki volt. 17 órakor a Buborék együttes gyermekkoncertje indítja a zenei programok sorát, majd Serbán Attila musicalénekes lép színpadra. Ezt követően Ádámot és Évát láthatják-hallhatják a Neoton Famíliából. 20.45-kor Wellhello élőkoncert, majd jönnek a dj-k, DJ Coby, Erős vs Spigiboy és DJ Dominique.

Vasárnap a mulatós zene veszi át a főszerepet. Napközben a Békési Ízek Utcája főzőversenyhez kapcsolódva a Sztojka zenekar játszik majd.

15.30-tól Dankó Szilvi, majd a Dupla Kávé és végül, de nem utolsósorban Lagzi Lajcsi lép fel.