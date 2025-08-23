4 órája
Sok ezren buliztak Dzsúdló békési koncertjén - galériával
Zsúfolásig megtelt a békési rendezvénytér a péntek este sztárfellépője, Dzsúdló koncertjére. A Madzagfalvi Napok igazi sztárparádéval várja az érdeklődőket vasárnap estig.
Hogy Dzsúdló Madzagfalvi Napokon adott élő koncertje iránt mekkora volt az érdeklődés, azt jól mutatja, hogy az első rajongók már ideje korán megérkeztek.
Madzagfalvi Napok: Dzsúdló koncertjére már egy nappal korábban megérkeztek a rajongók
Polgár Zoltán alpolgármester Facebook-oldalán posztolt arról még pénteken kora délután, hogy a legkitartóbb rajongók már csütörtök este óta várták, hogy Dzsúdló a színpadra lépjen.
Egy másik adalék, miszerint többen arról számoltak be, hogy a Békéscsaba és Békés közti buszjáratok annyira tömve voltak péntek este, illetve délután, hogy akadt, aki nem fért fel a buszra, és egy következő járattal kellett hazautaznia Békésre.
Madzagfalvi Napok: Dzsúdló koncertFotók: Jenei Péter
Elképesztő koncertet adott Dzsúdló
Dzsúdló mindenesetre egészen elképesztő hangulatot teremtett, és mint a képeken is látható, a békési rendezvénytéren kis túlzással egy gombostűt sem lehetett leejteni. A békésiek mellett más településekről is érkeztek rajongók a koncertre.
Nagy nevek léptek fel
Mint megírtuk, óriási érdeklődés mellett kezdődtek meg a könnyűzenei koncertek pénteken délután a megye egyik legnagyobb fesztiválján. A Mazdagfalvi Napokon igazi sztárparádé várta és várja az érdeklődőket.
A délután, a kora este folyamán fellépett Bódi Csaba, PETER Šrámek, az AK26, a Lmen Prala. Bár a délután folyamán esett az eső, a könnyűzenei programok kezdetére elállt, és az érdeklődők folyamatosan érkeztek a nagyágyúk fellépésére. Az igazi nagy dobás pedig majd csak ezután következett az est sztárfellépője, Dzsúdló koncertjével, de azt követően a kiváló dj-k műsorán is sok ezren táncoltak, buliztak.
Szombaton is folytatódik a sztárparádé
Ha lehet azt mondani, a szombati program legalább olyan erős lesz, mint a pénteki volt. 17 órakor a Buborék együttes gyermekkoncertje indítja a zenei programok sorát, majd Serbán Attila musicalénekes lép színpadra. Ezt követően Ádámot és Évát láthatják-hallhatják a Neoton Famíliából. 20.45-kor Wellhello élőkoncert, majd jönnek a dj-k, DJ Coby, Erős vs Spigiboy és DJ Dominique.
Vasárnap a mulatós zene veszi át a főszerepet. Napközben a Békési Ízek Utcája főzőversenyhez kapcsolódva a Sztojka zenekar játszik majd.
15.30-tól Dankó Szilvi, majd a Dupla Kávé és végül, de nem utolsósorban Lagzi Lajcsi lép fel.
Eltűnt egy elviteles chimichangával, égen-földön keresik napok óta – fotó!