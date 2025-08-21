Nagy nevek és zenekarok: berúgják a koncertmotort a Madzagfalvi Napokon

A Madzagfalvi Napokon a péntek este sztárfellépője Dzsúdló lesz, míg a szombat este fő attrakciójának a Wellhello élő koncertje számít.

A Wellhellóval is találkozhatnak a Madzagfalvi Napokon.

Madzagfalvi Napok sztárfellépőkkel

Pénteken egyébként már 17 órakor elkezdődnek a könnyűzenei programok. Fellép Bódi Csabi, Peter Šrámek, az AK26 és Lmen Prala. Dzsúdló 20.45-kor kezdődő élőkoncertje után pedig népszerű dj-k, D. Session, Willcox és Czaga keveri a zenét.

Folyamatosan nagy nevek érkeznek

Szombaton 17 órakor a Buborék együttes gyermekkoncertje indítja a zenei programok sorát, majd Serbán Attila musicalénekes lép színpadra. Ezt követően Ádámot és Évát láthatják-hallhatják a Neoton Famíliából. 20.45 Wellhello élőkoncert, majd jönnek a dj-k, DJ Coby, Erős vs Spigiboy és DJ Dominique.

Vasárnap a mulatós zene veszi át a főszerepet. Napközben a Békési Ízek Utcája főzőversenyhez kapcsolódva a Sztojka zenekar játszik majd.

15.30-tól Dankó Szilvi, majd a Dupla Kávé és végül, de nem utolsósorban Lagzi Lajcsi lép fel.

Különleges Kockashow is lesz, csodák készülnek legóból

Idén három napig Kockashow is színesíti a rendezvényt. A városi sportcsarnok területét ellepik a színes építőkockák, részletgazdag városmakettek, mozgó vonatok, Star Wars diorámák, kalózhajók, űrbázisok, kastélyok, robotok, film és történelmi jelenetek, és egyedi magyar alkotások is helyet kapnak a kiállításon. Mindez hazai és nemzetközi LEGO-építők szenvedélyének és kreativitásának köszönhetően.

A kiállítás mellett interaktív játszóház is működik, ahol több ezer kocka áll rendelkezésre a szabad építéshez. A gyerekek és felnőttek egyaránt belevethetik magukat az alkotás örömébe, sőt, különféle építési kihívásokban és játékos feladatokban is részt vehetnek.

Péntektől vasárnapig remek programok érkeznek

Mint azt korábban megírtuk, augusztus 22-től, péntektől augusztus 24-ig, vasárnapig immáron huszonhetedik alkalommal rendezik meg a Madagfalvi Napokat Békésen. Az eseményen a teljesség igénye nélkül olyan sztárok lépnek fel, mint Dzsúdló, a Wellhello vagy Ádám és Éva a Neoton Famíliából.

A rendezvényről és annak részletes programjáról itt olvashatnak bővebben.