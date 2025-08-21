augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztárfellépők

5 órája

Nagy nevek és zenekarok: berúgják a koncertmotort a Madzagfalvi Napokon

Címkék#Madzagfalvi Nap#Wellhello#program

Nagy nevek, népszerű zenekarok érkeznek Békésre így augusztusban. A pénteken startoló Madzagfalvi Napok igazi sztárparádét tartogat.

Papp Gábor

A Madzagfalvi Napokon a péntek este sztárfellépője Dzsúdló lesz, míg a szombat este fő attrakciójának a Wellhello élő koncertje számít. 

A Wellhellóval is találkozhatnak a Madzagfalvi Napokon.

Madzagfalvi Napok sztárfellépőkkel

Pénteken egyébként már 17 órakor elkezdődnek a könnyűzenei programok. Fellép Bódi Csabi, Peter Šrámek, az AK26 és Lmen Prala. Dzsúdló 20.45-kor kezdődő élőkoncertje után pedig népszerű dj-k, D. Session, Willcox és Czaga keveri a zenét.

Folyamatosan nagy nevek érkeznek

Szombaton 17 órakor a Buborék együttes gyermekkoncertje indítja a zenei programok sorát, majd Serbán Attila musicalénekes lép színpadra. Ezt követően Ádámot és Évát láthatják-hallhatják a Neoton Famíliából. 20.45 Wellhello élőkoncert, majd jönnek a dj-k, DJ Coby, Erős vs Spigiboy és DJ Dominique.

Vasárnap a mulatós zene veszi át a főszerepet. Napközben a Békési Ízek Utcája főzőversenyhez kapcsolódva a Sztojka zenekar játszik majd. 

15.30-tól Dankó Szilvi, majd a Dupla Kávé és végül, de nem utolsósorban Lagzi Lajcsi lép fel.

Különleges Kockashow is lesz, csodák készülnek legóból

Idén három napig Kockashow is színesíti a rendezvényt. A városi sportcsarnok területét ellepik a színes építőkockák, részletgazdag városmakettek, mozgó vonatok, Star Wars diorámák, kalózhajók, űrbázisok, kastélyok, robotok, film és történelmi jelenetek, és egyedi magyar alkotások is helyet kapnak a kiállításon. Mindez hazai és nemzetközi LEGO-építők szenvedélyének és kreativitásának köszönhetően.
A kiállítás mellett interaktív játszóház is működik, ahol több ezer kocka áll rendelkezésre a szabad építéshez. A gyerekek és felnőttek egyaránt belevethetik magukat az alkotás örömébe, sőt, különféle építési kihívásokban és játékos feladatokban is részt vehetnek.

Péntektől vasárnapig remek programok érkeznek

Mint azt korábban megírtuk, augusztus 22-től, péntektől augusztus 24-ig, vasárnapig immáron huszonhetedik alkalommal rendezik meg a Madagfalvi Napokat Békésen. Az eseményen a teljesség igénye nélkül olyan sztárok lépnek fel, mint Dzsúdló, a Wellhello vagy Ádám és Éva a Neoton Famíliából.

A rendezvényről és annak részletes programjáról itt olvashatnak bővebben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu