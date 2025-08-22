Koncertek, helyi értékek, gasztronómia, programok – megkezdődött a megye egyik legnagyobb fesztiválja - galériával

A 27. Madzagfalvi Napok a Békési Helyi Értékek kiállításával kezdődött el hivatalosan is pénteken délután, de most új helyszínen, a Jantyik Mátyás Múzeum felújított galériájában. – A tárlaton békési vállalkozók, kézművesek, intézmények mutatkoznak be. Nagy örömünkre évről évre több fiatal vállalkozó is él a kiállítás lehetőségével – tudtuk meg korábban dr. Pappné Darida Andreától, a Békés Városi Művelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától.

A Madzagfalvi Napok megnyitóját a galériában tartották.

Fotó: Jenei Péter

Madzagfalvi Napok, megnyitó különleges helyszínen

Kálmán Tibor, Békés polgármestere beszédében elmondta, a pénteki megnyitó különleges alkalomnak számított.

– A Madzagfalvi Napok megnyitóját és a helyi értékek kiállítását még soha nem tartottuk ezen a helyszínen, a galériában – emelte ki a polgármester. – Nagyon jó ötlet volt idehozni ezt a programelemet. A galéria nagyon egyedi helyszín, amelynek energetikai felújítása éppen a közelmúltban fejeződött be. A műszaki átadás-átvétel már megtörtént, de az ünnepélyes átadó még nem, így a megnyitó résztvevői láthatták az elsők között annak a munkának az eredményét, amellyel az épület rekonstrukciója megvalósult.

Folyamatos a megújulás

Kálmán Tibor kifejtette, a Madzagfalvi Napok is folyamatosan megújul, új, színes programokkal bővül. A helyi értékek kiállításán pedig mindig különleges dolgokat tekinthetnek meg a látogatók. A polgármester külön szólt a Madzagfalvi Napok közösségerősítő jellegéről, illetve szerepéről is.

Ikonikus épület újult meg

Dankó Béla országgyűlési képviselő kiemelte, a galéria energetikai rekonstrukciójával Békés egy olyan ikonikus épülete újult meg, ami 1885 óta szolgálja a helyieket.

– A megnyílt kiállítás pedig bizonyítja, hogy amint régen, most is nagyon sok érték jellemzi a város – fogalmazott. – A sok-sok munka és értékteremtés közepette szükség van a szórakozásra, a kikapcsolódásra, a kellemes pillanatokra és órákra is. A Madzagfalvi Napok köszönhetően a szervezőknek, a komoly szervezőmunkának, a színvonalas programok sorának mára a térség és vármegye egyik legnagyobb eseményévé nőtte ki magát. A három nap alatt a kultúrával, a helyi értékekkel és a gasztronómiával is lehet találkozni. Mind a békésiek, mind a más településről idelátogatók számára sok-sok élményt ad a programsorozat.