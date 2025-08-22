2 órája
Koncertek, helyi értékek, gasztronómia, programok – megkezdődött a megye egyik legnagyobb fesztiválja - galériával
A felújított galériában megtartott megnyitóval hivatalosan is elkezdődött a vármegye egyik legnagyobb fesztiválja. A békési Madzagfalvi Napok péntektől vasárnapig számos programot kínál az érdeklődőknek, miközben igazi nagyágyúk lépnek majd színpadra.
A 27. Madzagfalvi Napok a Békési Helyi Értékek kiállításával kezdődött el hivatalosan is pénteken délután, de most új helyszínen, a Jantyik Mátyás Múzeum felújított galériájában. – A tárlaton békési vállalkozók, kézművesek, intézmények mutatkoznak be. Nagy örömünkre évről évre több fiatal vállalkozó is él a kiállítás lehetőségével – tudtuk meg korábban dr. Pappné Darida Andreától, a Békés Városi Művelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától.
Madzagfalvi Napok, megnyitó különleges helyszínen
Kálmán Tibor, Békés polgármestere beszédében elmondta, a pénteki megnyitó különleges alkalomnak számított.
– A Madzagfalvi Napok megnyitóját és a helyi értékek kiállítását még soha nem tartottuk ezen a helyszínen, a galériában – emelte ki a polgármester. – Nagyon jó ötlet volt idehozni ezt a programelemet. A galéria nagyon egyedi helyszín, amelynek energetikai felújítása éppen a közelmúltban fejeződött be. A műszaki átadás-átvétel már megtörtént, de az ünnepélyes átadó még nem, így a megnyitó résztvevői láthatták az elsők között annak a munkának az eredményét, amellyel az épület rekonstrukciója megvalósult.
Folyamatos a megújulás
Kálmán Tibor kifejtette, a Madzagfalvi Napok is folyamatosan megújul, új, színes programokkal bővül. A helyi értékek kiállításán pedig mindig különleges dolgokat tekinthetnek meg a látogatók. A polgármester külön szólt a Madzagfalvi Napok közösségerősítő jellegéről, illetve szerepéről is.
Ikonikus épület újult meg
Dankó Béla országgyűlési képviselő kiemelte, a galéria energetikai rekonstrukciójával Békés egy olyan ikonikus épülete újult meg, ami 1885 óta szolgálja a helyieket.
– A megnyílt kiállítás pedig bizonyítja, hogy amint régen, most is nagyon sok érték jellemzi a város – fogalmazott. – A sok-sok munka és értékteremtés közepette szükség van a szórakozásra, a kikapcsolódásra, a kellemes pillanatokra és órákra is. A Madzagfalvi Napok köszönhetően a szervezőknek, a komoly szervezőmunkának, a színvonalas programok sorának mára a térség és vármegye egyik legnagyobb eseményévé nőtte ki magát. A három nap alatt a kultúrával, a helyi értékekkel és a gasztronómiával is lehet találkozni. Mind a békésiek, mind a más településről idelátogatók számára sok-sok élményt ad a programsorozat.
Dankó Béla felhívta a figyelmet a vasárnapi főzőversenyre. – Komoly közösségépítő eseményről van szó – tette hozzá az országgyűlési képviselő, aki szintén főz majd a programon.
Elkezdődött a sztárparádé, ezt tették a legkitartóbb rajongók
A Madzagfalvi Napok pénteki napján Bódi Csabi, Peter Šrámek, az AK26 és Lmen Prala lépett, illetve lép színpadra. Dzsúdló 20.45-kor ad élőkoncertet. Érdekesség, hogy amint Polgár Zoltán alpolgármester Facebook-posztjából kiderül a legkitartóbb rajongók már csütörtök óta nagyon várják a sztár fellépését. Dzsúdló után népszerű dj-k, D. Session, Willcox és Czaga keverik a zenét.
Madzagfalvi Napok, megnyitó különleges helyszínenFotók: Jenei Péter
Nagy nevek sora lép fel
Szombaton is folyamatosan nagy nevek érkeznek majd. 17 órakor a Buborék együttes gyermekkoncertje indítja a zenei programok sorát, majd Serbán Attila musicalénekes lép színpadra. Ezt követően Ádámot és Évát láthatják-hallhatják a Neoton Famíliából. 20.45-kor Wellhello élőkoncert, majd jönnek a dj-k, DJ Coby, Erős vs Spigiboy és DJ Dominique.
Vasárnap a mulatós zene veszi át a főszerepet. Napközben a Békési Ízek Utcája főzőversenyhez kapcsolódva a Sztojka zenekar játszik majd. 15.30-tól Dankó Szilvi, majd a Dupla Kávé és végül, de nem utolsósorban Lagzi Lajcsi lép fel.