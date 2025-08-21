augusztus 21., csütörtök

Így folytatódhat az M44-es

Újabb szakaszába lépett az M44-es út további fejlesztése – tájékoztatott Facebook-oldalán Kálmán Tibor, Békés polgármestere. Mint írta, online videokonferencia keretében mutatta a be a Békéscsaba és Békés között áthaladó M44-es gyorsforgalmi út végleges tervdokumentációját Varga János projektvezető az érintett települések önkormányzatainak és a tervzsűrinek.

Papp Gábor

A szakági tervezők részvételével lezajlott egyeztetésen több részletről is tájékoztatást nyújtott az Építési és Közlekedési Minisztérium az M44-es folytatásával kapcsolatban. A tervezett nyomvonalak kiindulási pontja a meglévő M44 gyorsforgalmi út, végszelvénye az országhatár – tette hozzá Kálmán Tibor a végleges tervdokumentáció bemutatása kapcsán. 

M44-es folytatás: Békés számára fontos információk
Az M44-es fejlesztése Békés szempontjából is kulcsfontosságú.
Fotó: Rosta Tibor

M44-es folytatás: Békés számára fontos információk

A kiválasztott zöld nyomvonal az M44 gyorsforgalmi út 111+650 km szelvénye térségéből indul, ahol új elválási csomópont létesül. Ez a pont a korábbi M47-M44 utak keresztezési csomópontja volt. A nyomvonal Murony és Békéscsaba település határán vezet az első 4 kilométeren, majd a horgásztavakat délről kerülve éri el a 470 számú utat. Békést délről elkerülve, majd Dobozt északról elkerülve és átvezetve Sarkad és Sarkadkeresztúr között, és Méhkerék települést északról megkerülve vezet Magyarország és Románia határához – részletezte Kálmán Tibor.

Ilyen hosszú lehet az új szakasz

A kiválasztott zöld nyomvonal teljes hossza 43 ezer 47 méter, tehát több mint 43 kilométer. A projekthez tartozik a Békésen ipari fejlesztésre kijelölt Muronyi utat a békéscsabai ipari övezettel összekötő tervezett elkerülő út is. A beruházás tartalmazza a két várost közvetlenül összekötő 470-es út és kerékpárút teljes pályaszerkezetes felújítását, valamint egy új híd kialakítását a Kettős-Körös Békés és Doboz közötti szakaszán. Az M44-es gyorsforgalmi út és a 470-es út találkozásánál egy komplex pihenőt is kialakítanak.

Fotó: Tarné Bana Beáta

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
