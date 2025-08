Lázár János fontos tényt közölt az M44-esről

Bár sokáig csak álomnak tűnt, 2025 tavaszára teljesen elkészült az M44-es teljes, Békéscsaba és Kecskemét közötti szakasza.

Az M44-es fontos szerepet tölt be vármegyénk életében, és a beruházás folytatódik. Fotó: Ripost/Bánkúti Sándor

Az M44-es építése 2014-ben kapott lendületet

Az évekig, sőt, inkább évtizedekig parkolópályán, holtpontról holtpontra került a beruházás terve, majd gyakorlati megvalósítása 2014-ben kapott lendület, és attól az időponttól gyakorlatilag bő egy évtizedre volt szükség ahhoz, hogy elkészüljön a több mint 120 kilométeres M44-es. Az útról, a beruházás megvalósuláshoz vezető lépésekről itt írtunk bővebben.

Régi adósságot törlesztettek

Az M44-est hivatalosan április közepén adták át. Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, régi adósságot törlesztettek az M44-essel.

– Magyarország régóta tartozik a Bács-Kiskun és a Békés vármegyei embereknek – fogalmazott a kormányfő. – Hosszú évtizedekig mostoha része volt ez a térség Magyarországnak, és sem akarat, sem pénz nem volt arra, hogy bekössék hazánk közlekedési és gazdasági vérkeringésébe.

Ezen az eseményen jelen volt Lázár János építési és közlekedési miniszter is.

M44-es alapadatok, átadások

M44, Tiszakürt-Kondoros, 61,2 kilométeres szakasz. Átadták 2019. október 2-án.

Kondoros-Békéscsaba, 17,6 kilométeres szakasz. Átadták 2020. december 11-én.

Lakitelek–Tiszakürt, 9,9 kilométeres szakasz. Két szakaszban adták át, 2021. szeptember 21-én 3,2 kilométert, majd 2021. december 15-én a maradék 6,7 kilométert helyezték forgalomba.

Szentkirály és Lakitelek 4,6 kilométeres szakasz. Átadták 2024. május 7-én.

Kecskemét, 5-ös főút–Szentkirály, 32,3 kilométeres szakasz. Átadás: 2025 április 15.

Folytatása következik

Az M44 gyorsforgalmi utolsó szakaszának átadása után Békéscsabán tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter Szarvas Péter polgármesterrel, valamint dr. Takács Árpáddal, a Fidesz békéscsabai választókerületi elnökével.

– M44 legújabb szakasza átadva, jöhet a folytatás! Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere nem enged a szorításból, egyből kijelöltük a soron következő fejlesztéseket – hangsúlyozta Orbán Viktor a közösségi oldalán, s fel is sorolta ezeket, amelyek között szerepelt

az M44-es meghosszabbítása az országhatárig,

2023 októberében az Országgyűlés döntött a Magyarország és Románia között a Békéscsaba-Méhkerék-államhatár (Magyarország)

és a Salonta (Nagyszalonta)-államhatár (Románia) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

Békéscsabáról az M44-es 2x2 sávos gyorsforgalmi út vezetne a magyar-román határig.

Számunkra is fontos út épülhet Kecskeméttől

A Világgazdaság később éppen az M44-es kapcsán is megírta, egy igazi, klasszikus új autópálya is megépülhet Magyarországon, ami nem más, mint az M8-as, amely ha egészében megvalósul, elősegíti, hogy Budapest érintése nélkül lehessen majd utazni Nyugat-Magyarország és Kelet-Magyarország között. Emlékeztetettek arra, hogy az M44-es átadásán Orbán Viktor elmondta, a következő években megépítik az M8-as autópályát is. A tervezett térképről leolvasható, hogy az M8-as Kecskeméttől Sárbogárdig futna, majd onnan M200 néven folytatódna Komáromig, ahol eléri az M1-es autópályát. Így végeredményben valóban megoldott az osztrák irányú kapcsolat, ha azt nem is mindvégig a leendő M8 biztosítaná. Ugyanakkor az is látszik, hogy születne egy M200–M7-csomópont, ami ugyancsak hatalmas lehetőség a balatoni régió elérésére a keleti országészből.