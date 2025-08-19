augusztus 19., kedd

Lóverseny

38 perce

Patadübörgéstől lesz hangos újra Bogárzó

Címkék#Bogárzói Lóversenypálya#Héjjas Gyula#galopp#kézműves

A nagyon várt lóversenyre sokan készülnek, érkeznek a lovasok, és a szervezők remélik, sok nézője lesz a szerdai lovas eseménynek.

Csete Ilona

Ismét patadobogástól lesz hangos Orosházán a Bogárzói Lóversenypálya – adta hírül a Lovasok közösségi oldala.

Ha augusztus 20., akkor lóverseny Bogárzón. Fotó: BMH

Augusztus 20-án idén is várják az érdeklődőket a hagyományos nemzetközi lóversenyre. Évtizedek óta ezen a napon fogathajtás, ügető és galopp futamok zajlanak a lóverseny pályán. Most is így lesz, kiegészítve bemutatókkal, szórakoztató programokkal, és kézművesek vásárával.

Héjjas Gyula és fogata. Fotó: BMH 

 

 

